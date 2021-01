Chefredaktøren anbefaler: Grønlandske politikere er ombejlede i USA

Marianne Krogh Andersen Lørdag, 02. januar 2021 - 07:51

I sine erindringer, Et diplomatisk Liv, nævner Ulrik Federspiel på de første sider diplomatens regel nummer ét: lær de rigtige mennesker at kende.

Det gjorde den tidligere direktør i Udenrigsministeriet, departementschef i Statsministeriet og ambassadør i Washington til overmål.

Han har mødt Joe Biden og alle USA’s præsidenter fra Reagan og fremefter – på nær Obama. Han har endda spillet tennis med en af dem. Og fløjet i Donald Trumps privatfly med guld-sikkerhedssele. Det vender vi tilbage til.

Ulrik Federspiel er en mester i networking i de højere cirkler. Noget sværere var det for den dengang 20-årige Ulrik at komme i kontakt med de lokale, da han første gang satte sin støvle på grønlandsk klippe. Han var værnepligtig på flådestation Grønnedal hos Grønlands Kommando og tørstede efter at lære nogle grønlændere at kende. Men i 1964 var det strengt forbudt for flådens folk at fraternisere med de lokale.

- Det var nærmest en slags apartheid – vi måtte ikke blande os med hinanden. Vi måtte ikke mødes med grønlænderne. De skulle beskyttes mod den skrækkelige kultur fra København. Sådan var stemningen dengang, husker Ulrik Federspiel.

Men han fandt en udvej. Da kirken i den nærliggende bygd, Arsuk, manglede en organist, meldte han sig.

- Jeg kunne ganske vist kun spille klaver. Men jeg var fræk nok til at sige, at jeg kunne spille orgel. Det var lidt svært i begyndelsen. Men menigheden sang højt og fantastisk. Det var en stor oplevelse for mig.

Gennem gudstjenesterne blev han venner med kateketen og andre i Arsuk. Som han skriver i sine erindringer, fik opholdet som ung i Grønland stor betydning. Han kom til at holde af Grønland.

»Det var i Grønnedal, jeg fik interesse for og kærlighed til denne store ø og dens befolkning og natur.«

Biden og Jonathan Motzfeldt

Jeg møder den 76-årige Ulrik Federspiel hjemme i Rungsted Kyst nord for København i hans lune stue med tykke, ægte tæpper og vaniljekranse på det kæmpestore glassofabord. Der er julepyntet og kaffe på kanden. På den brede gitterlåge ind til villaen hænger en kæmpe grøn krans med røde bånd.

Stuen er indrettet med tunge møbler og nipsgenstande i amerikansk stil. Ikke så mærkeligt man kommer til at tænke på USA, straks man træder ind i villaen, for landet spiller en vigtig rolle for både ham og hustruen Birgitte.

Federspiel har mødt USA’s kommende præsident, Joe Biden, adskillige gange. Og han har kun godt at sige om den erfarne politiker. I et af møderne deltog tidligere landsstyreformand Jonathan Motzfeldt.

Joe Biden var også dengang en central politisk personlighed. Hans hovedinteresse var udenrigspolitik. Derfor ville han gerne møde Jonathan Motzfeldt, fordi Biden vidste, hvor vigtig Grønland er militært og strategisk for USA’s sikkerhed. Og Motzfeldt var ivrig efter at møde en af de mest indflydelsesrige senatorer.

Netop på det tidspunkt havde USA ytret ønske om at få opgraderet radaren ved Pituffik. Så det var næppe tilfældigt, at Joe Biden som formand for Senatets Udenrigsudvalg gerne sagde ja til at møde landsstyreformand Jonathan Motzfeldt.

Motzfeldt fik også et møde med datidens store helt, rumpiloten John Glen. Grønlandske politikere var – og er - ombejlede Washington, fortæller Ulrik Federspiel.

Diskret bagmand

Den i dag pensionerede topembedsmænd har gennem en menneskealder været en af de mest magtfulde. En diskret bagmand med stor indflydelse på vigtige politiske beslutninger i rigsfællesskabet. Og derfor også med indsigt i Grønlands store geopolitiske betydning for Danmark og resten af verden. Han har besøgt Grønland omkring 15 gange. -

Da jeg var ambassadør i Washington, var det ikke vanskeligt for mig at arrangere et møde med en amerikansk senator og en grønlandsk politiker. Det var meget sværere at komme igennem, når det drejede sig om et dansk folketingsmedlem, fortæller Ulrik Federspiel.

- Jeg tror, det var, fordi amerikanerne føler, at grønlænderne er deres naboer. Måske også fordi det var lidt mere eksotisk end en dansk politiker. Og så er Grønland vigtig strategisk for USA.

Tennis med Bush

Den tidligere topembedsmand kender Gud og hvermand i de højere cirkler. Han har spillet tennis med George Bush senior og smagt eks-præsidentens stenhårde serv.

Trump inviterede - da han stadig var byggematador med en drøm om at erobre en kontrakt på FNbygningen – Federspiel med i privatflyet til sin private golfbane i Florida. Federspiel og de andre inviterede diplomater blev ikke snydt for fremvisning af et imponerende soveværelse om bord. Sikkerhedsselerne i flyet gav et ekstra lækkert klik, da de svuppede ind i ægte guld. En detalje, Trump stolt gjorde opmærksom på.

Også andre præsidenter har Federspiel mødt og endda blevet venner med. Hustruen Birgitte gik til ridning med Nancy Reagan. På den måde stiftede Federspiel-parret bekendtskab med hendes mand, Ronald Reagan.

The Clintons var i årevis naboer til den danske ambassadør. Bill og Hillary luftede hund i samme gade og kom gennem hunde small talk til at lære Ulrik Federspiel at kende, når han gik tur med Muffe.

Pituffik perfekt for USA

Ulrik Federspiel har gennem sin lange karriere været involveret i flere forhandlinger om Grønland. Han var souschef på den danske ambassade i Washington, da amerikanerne meddelte, at de ønskede at opgradere Thule-radaren i 1980’erne.

Danmark og Grønland kunne ikke gøre meget andet end makke ret. Dét på trods af at en af de amerikanske forhandlere indrømmede, at opgraderingen gik imod eller i hvert fald var på kanten af ABM-traktaten om nedrustning, fortæller Federspiel.

Han deltog han også i forhandlingerne om opgradering af radaren ved Pituffik som led i missilskjoldet. Han var med i 2005, da daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Josef Motzfeldt og de to udenrigsministre Colin Powell og Per Stig Møller mødtes for at underskrive aftalen i Igaliku.

- Thule-radaren har en fantastisk beliggenhed i forhold til at forsvare USA. Radaren kan holde øje med missiler fra det, som amerikanerne kalder slyngelstater som Nordkorea og Iran, fra Kina og Rusland. Når de langtrækkende missiler letter, kan de observeres fra Thule. Og så har amerikanerne omkring fem minutter til at forsvare sig ved at aktivere deres antimissilraketter, forklarer Federspiel.

Tanker om at købe Grønland

I sine erindringer nævner han, at USA fire gange har forsøgt at købe Grønland. Simpelthen fordi Grønland forsvarsmæssigt er så vigtigt. Første gang var i 1867, da USA købte Alaska fra Rusland. Anden gang lige efter Den anden Verdenskrig, og tredje gang var der overvejelser om at købstilbud under Den kolde Krig i 1950’erne.

- USA var nervøs over den usikre situation efter Stalins død. Forsvarschefen skrev et brev til præsident Eisenhower om, at det sikreste ville være at købe Grønland. Så bestemmer vi selv, var argumentet. Forslaget blev aldrig fremført officielt over for Danmark. I stedet blev den amerikanske ambassadør i København bedt om at spørge, om USA måtte oplagre atomvåben i Grønland, forklarer Ulrik Federspiel, der har sin viden fra amerikanske arkiver.

H.C. Hansen brevet

I 1957 kom så den famøse henvendelse til stats- og udenrigsminister H.C. Hansen om, at USA agtede at oplagre atomvåben i Grønland – stik imod den danske regeringens officielle politik. Statsministeren svarede aldrig direkte, blot at han havde noteret sig henvendelsen. Altså et stiltiende ja.

Da brevet dukkede op igen fra Udenrigsministeriet arkiv i 1995, vakte det straks skandale, at H. C. Hansen og andre havde skjult en så vigtig oplysning for både grønlandske og danske politikere.

Ulrik Federspiel, som på det tidspunkt var departementschef i Statsministeriet oplyser, at omkring ti topembedsmænd, deriblandt tidligere departementschef Eigil Jørgensen, kendte til brevet.

- De sagde aldrig en lyd til mig – på trods af at jeg kendte dem alle, siger Federspiel. Og for første gang i interviewet viser den ellers meget rolige mand lidt følelser.

Måske fordi brevet i den grad gav anledning til politisk ballade både i Grønland og Danmark.

Trumps købstilbud

Det samme gjorde – mildt sagt – Donald Trumps bizarre tilbud om at købe Grønland. Ulrik Federspiel har et kvalificeret bud på, hvordan ideen opstod i USA. Han mener, at pilen peger på Donald Trumps sikkerhedsrådgiver John Bolton, som han kender udmærket fra sin tid i USA.

- Jeg har flere gange snakket med ham om Grønlands strategiske betydning, og jeg har stadig kontakt med Bolton. Jeg tror, amerikanerne er blevet alarmeret over Kinas økonomiske fangarme i Grønland og deres Belt and Road plan, som også omfatter Grønland. Derfor er en medarbejder blevet bedt om at lave et notat om Grønlands status. Der står så formentlig i notatet, at USA tidligere har tilbudt at købe Grønland. Den ide griber Trump.

- I Boltons erindringer kan man læse, at alt omkring præsident Trump foregår spontant og ustruktureret. Han læser ikke noget. Alt skal fremføres mundtligt. Efter at have fået forelagt notatet, har Trump tænkt: hvorfor ikke give danskerne et godt tilbud. Han troede, at Danmark og Grønland ville sige ja. Trump fører politik, som om det er handler, hvor den ene snyder den anden, siger Federspiel.

USA’s kommende præsident Joe Biden kunne ifølge Federspiel aldrig få samme bizarre ide. Han er velorienteret om Grønlands betydning for USA og Nato. Han ved, hvor Grønland ligger – hvad Ulrik Federspiel tvivler på gælder Donald Trump.

Et selvstændigt Grønland

Hvad vil der ske, hvis Grønland bliver selvstændigt? Hvordan vil USA reagere?

- Det er selvfølgelig Grønlands egen afgørelse. Men jeg mener, at Grønland skal tænke sig meget godt om. Indflydelsen fra USA vil blive meget større. USA vil straks stå der og sige, vi skal nok hjælpe jer. Det vil ikke nødvendigvis være til Grønlands fordel.

- Den amerikanske regering vil ikke være glad for et selvstændigt Grønland. De vil ikke føle sig trygge ved det. De vil frygte, at en anden magt, Kina eller andre, kommer med en sæk penge og forsøger at få indflydelse i Grønland. Man skal huske på, at Monroe-doktrinen – om at Grønland er amerikansk interessesfære – stadig gælder.

