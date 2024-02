Chefredaktøren anbefaler: Grønlændere deltager i revolutionerende forskning

Jesper Hansen Lørdag, 10. februar 2024 - 08:05

10 grønlændere spiller en helt særlig rolle i et stort anlagt medicinsk eksperiment, som i øjeblikket bliver gennemført på Aalborg Universitetshospital. Her er forskerne på jagt efter det såkaldte brune fedt, som har stor betydning for kroppens energiomsætning.

– Teorien er, at grønlændere har mere af det brune fedt end andre mennesker – sandsynligvis på grund af det kolde arktiske klima, siger overlæge og professor Stig Andersen til Sermitsiaq.

De ti grønlændere gennemgår en omfattende undersøgelse, hvor de blandt andet køles ned i to timer. Det sker sammen med en kontrolgruppe bestående af ti danskere af nogenlunde samme højde og vægt.

Forsøgsdeltagerne bliver blandt andet scannet med en såkaldt PET-scanner, som er en særlig scanner, der viser vævsopbygningen og normalt bruges til kræft-diagnoser.

Patienter køles ned

– Tricket i undersøgelsen er, at når patienter er kolde, træder de brune fedt-depoter frem på billedet – og det gør os så i stand til at undersøge, om grønlændere har mere brunt fedt end andre mennesker. Vi er nødt til at gennemføre undersøgelserne i Danmark, fordi der ikke findes en PET-scanner i Grønland.

– Det brune fedt er interessant for os, fordi det fungerer som en slags forbrændingsmotor i kroppen, der omsætter fedtog sukkerenergi til varme og de såkaldte triglycerider, som giver energi til musklerne. Det brune fedt er kort fortalt fedt, der brænder andre former for fedt af.

Den grønlandske fødte læge Mette Motzfeldt Jensen står for den praktiske del af den store undersøgelse. Jesper Hansen

– Der er tale om vigtig grundforskning, som kan få stor betydning for behandlingen af overvægt, diabetes, højt blodtryk og for højt kolesterol. Det kan revolutionere behandlingen af disse sygdomme, der under et betegnes som livsstilssygdomme, og som er udbredte i både Grønland og resten af verden.

Indtil for få år siden var det antagelsen, at alle mennesker fødes med brunt fedt, men at det forsvinder i løbet af livet. Nu tyder meget på, at hvis man arbejder udendørs og i det hele taget opholder sig meget i kulde, forsvinder det brune fedt ikke – og det er blandt andet det, den store undersøgelse på Aalborg Universitetshospital skal afsløre ved at sammenligne grønlændere med andre.

Fik ideen i Grønland

Stig Andersen arbejder i dag på Aalborg Universitetshospital, men er også tilknyttet Ilisimatusarfik som ph.d.-vejleder. Han har tidligere arbejdet i det grønlandske sundhedsvæsen i mange år. Det var også i Grønland, at han fik ideen til teorien om det brune fedt.

– Jeg så med gysen grønlandske børn, der badede i det iskolde vand – og så havde jeg en besynderlig oplevelse med en grønlandsk kollega. Da han fik en flødeskumslagkage, som var fyldt med fedt, så begyndte han at svede, så det drev af ham. Så var jeg nødt til at spørge mig selv – hvorfor nu det?

Overlæge og professor Stig Andersen, Aalborg Universitetshospital og Ilisimatusarfik, kom i sin tid på sporet af det brune fedt under arbejde i Grønland. Stig Andersen tror, at kortlægningen af det brune fedt kan revolutionere behandlingen af livsstilsygd Jesper Hansen

– Det har hidtil været antagelsen, at der kun fandtes brunt fedt hos rotter, mus og babyer. Nu ved vi, at det også findes hos voksne mennesker, så kan vi finde ud af, hvordan vi aktiverer det, vil det revolutionere behandlingen af livsstilsygdommene.

Håndholdte undersøgelser i fremtiden

Sideløbende med scanningerne af de nedkølede forsøgspersoner tager forskerne i Aalborg også infrarøde fotos af forsøgspersonerne.

– De infrarøde fotos viser varmeforskellene på kroppens overflade – og hvis vi på den måde kan se de brune fedtceller, så har vi en simpel håndholdt metode, som kan bruges i forbindelse med feltundersøgelser over alt uden en PET-scanner, som er både dyr, besværlig at transportere og problematisk i Grønland, fordi den indeholder radioaktivt materiale, forklarer Stig Andersen.

– Det er endnu for tidligt at sige noget om resultaterne af forsøget i Aalborg. Vi er cirka 2/3 henne i forløbet – og vi kan først sige noget sikkert om resultaterne om et par måneder.

Det brune fedt har sit navn på grund af et højt jernindhold, som farver fedtet brunt. Det brune fedt findes hos mennesker især i området ved halsen og omkring nøglebenet.

Sådan foregår undersøgelserne af det brune fedt