Chefredaktøren anbefaler: Glem ikke Arktis

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 23. januar 2021 - 11:45

”Verden har ændret sig og ikke til det bedre. Vi står overfor komplekse og multifacetterede trusler mod vores samfund og demokratiske værdier, og det er vigtigere end nogensinde, at vi møder disse udfordringer sammen”.

Sådan indleder forsvarsminister Trine Bramsen (S) et indlæg i det amerikanske nichemedie Defense News hvis primære læsere befinder sig i det amerikanske forsvarsministerium og i det amerikanske militær. Målet med indlægget er klart, siger lektor ved Forsvarsakademiet, Jon Rahbek-Clemmensen; forsvarsministeren vil gerne tale til dem, der fremadrettet skal træffe beslutninger om forholdet mellem USA og Kongeriget Danmark.

– USA er en vigtig allieret for Danmark, så det her er en måde at fremhæve alt det, som Danmark gør for at hjælpe amerikanerne. Det er selvfølgelig vigtigt at gøre opmærksom på netop nu, hvor vi står med en ny præsident og administration i USA.

Arktis er rykket frem i forreste række

Ifølge Jon Rahbek-Clemmensen er det interessant, at Arktis nu er rykket helt op i toppen af den politiske dagsorden.

– Det er bemærkelsesværdigt, at det er den danske mission i Irak og indsatsen i Arktis og Nordatlanten, der fremhæves. Det fortæller lidt om den rejse, som Arktis som sagsområde har været ude på i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Går man ti år tilbage, så fyldte Arktis ikke ret meget. I dag er det helt fremme som et af de allervigtigste områder. Og et område, hvor vi kan sige til USA, at de har en interesse i at samarbejde med rigsfællesskabet.

Vi må ikke være naive

I indlægget giver Trine Bramsen udtryk for, at i takt med at isen smelter og nye transitruter opstår, så vil Arktis være af stigende strategisk vigtighed for mange stater.

“Rusland opbygger deres militær i Arktis, og Kina forsøger også at opnå større indflydelse i regionen. Vi må holde godt øje med denne udvikling. Samtidig med at vi skal arbejde for at sikre lavspænding i området, så må vi ikke være naive. Kun sammen med vores partnere og allierede kan vi sikre fred og stabilitet i området. Hvis NATO og de allierede ikke er tilstede, så vil andre lande med andre interesser og værdier fylde rummet ud”, advarer Trine Bramsen og appellerer dernæst til, at USA fortsætter samarbejdet med Danmark i Arktis.

Onsdag blev demokraternes Joe Biden indsat som ny præsident i USA. Dermed er en ny administration også rykket ind i Pentagon. Spørgsmålet er, hvordan de vil prioritere Arktis Scanpix

”Selvom Danmark har været tilstede i Arktis og Nordatlanten i mange år, og selvom den danske regering har planlagt at styrke indsatserne i Arktis, så er området enormt, og kan ikke dækkes af en nation alene. Det er derfor, vi sætter stor pris på vores stærke samarbejde med USA. Et samarbejde, der er øget over de seneste par år. Vores fælles indsats skaber sikkerhed og tryghed over hele Arktis, Europa og USA”, lyder det.

Ifølge Jon Rahbek-Clemmensen så har Trump-administrationens interesse medført konkrete fordele for Grønland.

– Trumpadministrationen satte fokus på Arktis, og vi har de seneste fire år set en forandring i hvor meget især Grønland har fået ud af den øgede interesse fra amerikansk side. Vi har for eksempel set en løsning på servicekontraktspørgsmålet i Pituffik, og vi har set USA stå klar med en hjælpepakke til Grønland. Det er eksempler på, at man kan veksle den amerikanske interesse til nogle konkrete tiltag, der kommer Grønland til gode. Det tror jeg bestemt er en del af den danske strategi overfor USA. Og hvis jeg sad i Trine Bramsens stol, så ville jeg også minde den nye administration i USA om, at Arktis er et vigtigt sagsområde, som der endelig ikke må blive ændret ved, siger Jon Rahbek-Clemmensen.

