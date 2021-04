Chefredaktøren anbefaler: De folkevalgte skal gennem endnu et nåleøje

Kurt Kristensen Lørdag, 03. april 2021 - 10:00

I løbet af natten mellem tirsdag den 6. og onsdag den 7. april ved vi, hvem der er valgt til de 31 pladser i Inatsisartut, 81 pladser i kommunalbestyrelserne, 109 pladser i bygdebestyrelserne, 259 pladser i menighedsrepræsentationerne og tre til fem pladser i borgerrådet i Pituffik.

Men de folkevalgte skal gennem endnu et nåleøje.

Udvalget til Valgs Prøvelse går Inatsisartut efter i sømmene, og Valgbarhedsnævnet underkaster kommunalbestyrelser, menighedsrepræsentationer, bygdebestyrelser og borgerrådet et moralsk faktatjek.

Forskellen på de to bedømmere er, at Inatsisartut som den lovgivende forsamling tjekker sig selv, mens landsdommeren og fire lands- og kommunalpolitikere tjekker medlemmerne af kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse, menighedsrepræsentation og borgerråd.

Og ved hvert valg plejer der at være folkevalgte, som bliver vejet og fundet for lette.

Partierne er begyndt at forhåndstjekke deres kandidater for at undgå den tort, at deres folkevalgte bliver dømt ude, men der er principielt intet i vejen for at stille op med lig i lasten. Valglovene slår fast, at en person altid kan stille op til et valg, uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretslige foranstaltninger. Vedkommende må bare finde sig i, at hans synder bliver udstillet efter valget.

Ingen forældelsesfrist

De 31 landspolitikere skal vejes på en guldvægt for at sikre, at de ikke er rodet ud i noget snavs, som i almindelig omdømme gør dem uværdige til at være medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut.

I den nuværende valgperiode, som synger på sidste vers, består Udvalg til Valgs Prøvelse af formanden Hermann Berthelsen og Karl-Kristian Kruse, begge Siumut, Mimi Karlsen og Stine Egede, begge Inuit Ataqatigiit, samt Malene Vahl Rasmussen, Demokraatit.

I forbindelse med nyvalg, som det er tilfældet 6. april, nedsættes et foreløbigt Udvalg til Valgs Prøvelse. Aldersformanden i det nye ting bliver automatisk formand, og han skynder sig at vælge fire andre medlemmer, så Udvalg til Valgs Prøvelse er fuldtallig. Aldersformanden skal sikre sig, at udvalget har den bredest mulige repræsentation af partipolitiske grupperinger i Inatsisartut.

I modsætning til de kommunale valg er der ingen forældelsesfrist for domme og bøder, som landspolitikere er idømt. Du kan god have begået en meget alvorlig lovovertrædelse for 15 år siden, som stadig diskvalificerer dig, mens dugfrisk bøde for at have kørt uden cykellygte måske ikke vil dømme dig ude.

Holdningen til de enkelte lovovertrædelser kan ændre sig over år, blandt andet i takt med opgøret med tabuer, og udvalget er ikke bundet af præcedens i tidligere afgørelser, som der ellers vil være tilfældet i en forvaltningsretlig afgørelse. Det vil stadig være en individuel vurdering af lovovertrædelsens karakter, men for eksempel volds- og spritdomme har hidtil ført til udelukkelse.

Hans Enoksen alderspræsident Det nyvalgte Inatsisartut træder sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalget, som finder sted på næste tirsdag. Der er således sat en frist for hvor længe, koalitionsdrøftelserne kan vare. Indkaldelsen til det konstituerende møde foretages af det medlem, som længst har været medlem af tinget. Hvis flere har lige mange år på bagen, indkalder det ældste medlem til den konstituerende samling. I 1995 blev Hans Enoksen, Siverth K. Heilmann, Anthon Frederiksen, Finn Karlsen og Jens Napaattooq valgt til Landstinget. De stiller alle op til valget på tirsdag, men ingen af dem har siddet i tinget uafbrudt i 26 år - nogle har haft en pause i det politiske arbejde, andre har koncentreret sig om kommunalpolitik i en periode. Hans Enoksen åbnede Inatsisartut efter valget i 2018 som medlemmet med længst anciennitet, og han vil efter et genvalg på tirsdag igen være første mand ved dirigentklokken. En konstituerende samling er som regel kort; den varer ikke mere end to til fire dage. De vigtigste punkter på dagsordenen er valg af formand og formandskabet for Inatsisartut, valg af Naalakkersuisut, nedsættelse af udvalg og fastlæggelse af dato for den næste samling. kurt@sermitsiaq.gl

Det er i sidste ende det samlede Inatsisartut, som på baggrund af udvalgets indstilling afgør, om et medlem, valgt på tirsdag, er uværdig til at være medlem af tinget.

Flere landspolitikere har fået det røde kort, selv om vælgerne har båret dem ind i Inatsisartut.

Et af de mere spektakulære afgørelsen faldt efter valget 12. marts 2013.

Formanden for det nystiftede Inuit Partii, Nikku Olsen, fik et kanonvalg med 1.116 personlige stemmer, men blev indhentet af en voldsdom. Episoden skete i april 2005, men sagen blev først lukket i 2008. Og det blev afgørende, fordi valgloven taler om »endelig dom eller bøde«. Man kan altså godt bevare sin valgbarhed, mens en sag stadig kører for domstolene.

Forældelsesfrist

Valgbarhedsnævnet tryktester medlemmerne af kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser, menighedsrepræsentationer og borgerrådet i Pituffik.

Valgbarhedsnævnet består af landsdommer Kirsten Thomassen som født formand samt fire medlemmer - to udpeget af kommunerne blandt kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer og to udpeget af Inatsisartut blandt sine 31 medlemmer. Mens formanden allerede er på plads, vil de fire politikere først blive udpeget efter valget. Desuden deltager biskop Paneeraq Siegstad Munk i de sager, som vedrører medlemmer af menighedsrepræsentationen.

Den kommunale valglov siger, at politikere bliver dømt ud, hvis de ved en endelig dom eller bødevedtagelse indenfor de seneste fem år er pålagt en kriminalretslig foranstaltning eller indenfor de seneste tre år har været undergivet en kriminalretslig foranstaltning for et forhold, som i alminelig omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelsen, menighedsrepræsentationen eller borgerrådet.

Fristerne regnes baglæns fra valgdagen.

Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt at tilgive.

Ved valget til overgangsudvalget i april 2008, som 1. januar 2009 blev omdannet til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, fik Inuit Ataqatigiits Storm Ludvigsen 246 personlige stemmer, men han mistede efterfølgende sin valgbarhed.

Valgbarhedsnævnet traf sin afgørelse på baggrund af dom fra oktober 2003, hvor Storm Ludvigsen blev idømt en betinget dom på et år for en overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om hæleri.

Alle kendte dommen, som var omtalt i medierne, men Storm Ludvigsen blev valgt til Inatsisartut 2. juni 2009 med 111 personlige stemmer. Udvalget til valgs prøvelse fulgte 5-årsreglen fra den kommunale valglov, og så var dommen fra oktober 2003 forældet. Storm Ludvigsen er også at finde på stemmesedlen på tirsdag.

