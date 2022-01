Chefredaktøren anbefaler: Efterspørgsel og korte liggetider på boligmarkedet

Jesper Hansen Lørdag, 29. januar 2022 - 08:03

Privatkundedirektør Jesper Maling Sørensen, Grønlandsbanken, har hjulpet Sermitsiaq med at tage temperaturen på det grønlandske boligmarked i 2021.

- Helt overordnet er der stor efterspørgsel og korte liggetider over det meste af Grønland, men især i Nuuk går det stærkt. Min vurdering er, at 2021 vil ende på samme prisniveau som 2020, når først alle handler er afsluttet og registreret, siger Jesper Malling Sørensen.

Alt bliver solgt

- Vi oplever at stort set alt der bliver sat til salg bliver solgt. Sammen med de korte liggetider, ser vi også flere og flere budrunder, hvor køberne får mulighed for overbyde hinanden.

- Alligevel er prisniveauet relativt stabilt med en lille pil opad, hvis vi kigger på kvadratmeter-priserne. Det skyldes, at der i 2020 var mange mindre lejligheder til salg i forbindelse med, at flere byggeprojekter sluttede.

I 2020 var gennemsnittet på 90 – 95 kvadratmeter pr. lejlighed, mens det i 2021 har ligget lige over 100 kvadratmeter.

- Det er sådan, at køkken og badeværelse er de dyreste rum i beboelsen – og det skal der være i alle lejligheder, uanset størrelsen i øvrigt. Så små lejligheder giver normalt højere kvadratmeterpriser, forklarer Jesper Malling Sørensen.

Lejligheder dominerer

Størstedelen af bolighandlerne er lejligheder. Desuden er der også en del rækkehuse i andelsbyggerier, der er omdannet til ejerboliger. Samlet set står huse og dobbelthuse for cirka 20 procent af handlerne.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Alt kan sælges, men sælgere af de lidt større og dyrere huse uden for Nuuk må være forberedt på, at liggetiden bliver længere – hvad der for så vidt er naturligt nok, siger Jesper Malling Sørensen.

Man bør tale med banken, inden man beslutter sig for at købe bolig, siger Grønlandsbankens privatkundedirektør Jesper Malling Sørensen. Grønlandsbanken

- Ejendomsmarkedet er naturligvis livligt i Nuuk, for det er her, de fleste boliger findes, men den positive udvikling med relativt korte liggetider gælder også på kysten i særligt Sisimiut og Ilulissat, men også Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat, hvor Grønlandsbanken har filialer, er ved at være med.

- Specielt Aasiaat er kommet godt med, efter at realkreditinstitutterne har besluttet, at de også vil finansiere bolighandel i den by.

- Realkreditten har virkelig sat gang i Aasiaat, så nu handles der også der på niveau med de øvrige grønlandske byer.

Grønlandsbanken formidler realkredit gennem DLR og Nykredit, der begge tilbyder 30-årige lån med afdrag, hvor man både betaler renter og afdrager lånet, der bliver mindre og mindre med tiden.

Opsparingen sikres

- Lån med fast rente og afdrag er et virkelig godt produkt. Det sikrer, at der bliver sparet op i ejendommen – og det er med til at sikre, at man kan komme ud af ejerskabet med mindre risiko for underskud, hvis priserne på et tidspunkt falder, siger Jesper Malling Sørensen.

- Det så vi i perioden 2012 til 2015, hvor der var en lille nedgang. Men når belåningen er med afdrag, er det som regel allerhøjst noget af opsparingen, man mister, hvis man skal sælge til under købsprisen – og har man boligen i flere år er det usædvanligt med tab.

Det grønlandske samfund har gennem de seneste 20 år gennemgået en forandring, hvor det tidligere var lejeboliger, der var det normale, mod vore dage, hvor flere og flere selv ejer deres boliger.

- Man kan sige, at det grønlandske ejendomsmarked mere og mere ligner det, man ser i andre samfund. Det var en udvikling, der for alvor blev sat i gang med 10-40-50 lånene, hvor det offentlige gik ind og gav støtte til køb af bolig. Det er siden blevet trappet gradvist ned – og i 2027 er det helt slut med offentlig støtte til køb af hus eller lejlighed i Nuuk. Der kan fortsat opnås støtte i de øvrige byer og bygder.

En stor begivenhed

Køb af hus eller lejlighed er for de fleste mennesker den største handel, som de laver i løbet af livet.

- For de fleste er det en stor begivenhed, men også en begivenhed, der kræver omtanke.

Jesper Malling Sørensen råder de kommende købere til at tænke sagen godt i gennem – og også diskutere det med banken, inden man kaster sig ud i eventyret.

- Hvis man føler, at man er nødt til at skrive hurtigt under på en købsaftale, er det meget vigtigt, at man får føjet ind i aftalen, at det er med forbehold for bankens og advokatens godkendelse, råder Jesper Malling Sørensen.

Der findes i dag ingen officielle statistikker over det grønlandske boligmarked.