Chefredaktøren anbefaler: Direktør på turne

Jesper Hansen Lørdag, 24. juli 2021 - 07:59

Grønlands Erhverv tegnes i høj grad af lokalforeningerne. De er organisationens spydspids.

Det mener Christian Keldsen, der tiltrådte som direktør i Grønlands Erhverv sidste efterår. Og det er baggrunden for, at han har brugt de seneste måneder på at rejse rundt i landet for at besøge lokalforeningerne.

- Da jeg tiltrådte i november, var det ikke muligt at rejse rundt på grund af coronarestriktionerne. Derfor er det først nu, at jeg har fået mulighed for at besøge lokalforeningerne.

- Arbejdet i de 13 lokalforeninger er vigtigt, for det er her, der skabes værdi for medlemmerne. Lokalforeningerne er med til at synliggøre Grønlands Erhverv og skabe forståelse for, hvorfor erhvervslivet er så vigtigt i udviklingen af samfundet.

Vigtig kontakt

- Hvis vi lægger de ansatte i Grønlands Erhvervs virksomheder sammen, repræsenterer vi 7.000 mennesker, og det er deres sag, vi kæmper. Derfor er kontakten til lokalforeningerne vigtig.

- I den sammenhæng er jeg som direktør sammen med sekretariatet i Nuuk bare et talerør. Vi er ikke vigtige – men det er lokalforeningerne.

- Jeg har på min rundrejse mødt masser af engagerede medlemmer, der kerer sig om samfundsudviklingen. De er villig til at arbejde frivilligt for at udvikle samfundet.

Blandt andet gennem tæt kontakt med uddannelsesinstitutionerne, så ungdommen får en forståelse for, hvorfor det er nødvendigt med en erhvervskarriere.

Diversitet

- Når jeg besøger lokalforeningerne, bliver jeg imponeret over den store diversitet i medlemsskaren. Der tæller alt fra små iværksættere til store etablerede virksomheder – og virksomheder i så forskellige brancher som helikopterselskaber, bryggerier, håndværk, byggeri, fiskeri og handel.

- Det står også klart for mig, at erhvervslivet har en spændende udfordring i generationsskifteproblematikken. Det skal ske, så de virksomheder, der gennem mange år har skabt vækst og succes, og hvor ejeren/ejerne begynder at kigge efter at ville afhænde deres livsværk, kommer videre på en ordentlig måde til gavn for både stifterne, efterfølgerne og ikke mindst samfundet.

I forbindelse med besøgene hos lokalforeningerne har Christian Keldsen også besøgt en række virksomheder og også hilst på borgmestre.

- Det glæder mig, at lokalpolitikerne mange gange har større forståelse for erhvervslivets vilkår, end vi ser hos landspolitikerne.

Christian Keldsen har også besøgt samarbejdspartneren Dansk Industri, som i Danmark kæmper samme sag som Grønlands Erhverv.

- Nogle af vores medlemsvirksomheder er også medlemmer i DI. Vi står også med de samme udfordringer, for vi skal som arbejdsgiverorganisationer – og også fagforeningerne – gentænke vores rolle i samfundet.

Globalisering

- Det gælder ikke mindst globaliseringen, hvor verden bliver mindre og mindre. Det betyder, at vi ser flere udenlandske virksomheder i Grønland, men også at grønlandske og danske virksomheder kan komme ud i verden. Her har DI et solidt erfaringsgrundlag.

- Samarbejdet med DI omfatter også Future Greenland-konferencen, som GE har gennemført hvert andet år. I år måtte vi aflyse, men vi klar til næste år, hvor vi vil sætte fokus på bæredygtighed, der er en af de megatrends, vi som erhvervsliv må forholde os til.

- Det er også interessant at høre DI’s erfaringer med udflytning af offentlige virksomheder. Ligesom i Grønland forsøger også danske politikere at skabe en bedre balance mellem hovedstaden og de mindre samfund.

- Endelig har vi et tæt samarbejde som høringspartnere i forbindelse med lovændringer. Ofte er den danske lovgivning lidt foran den grønlandske – og her kan samarbejdet hjælpe os til at undgå de værste faldgruber i Grønland.

Christian Keldsens er fortrøstningsfuldt på fremtiden.

- GE oplever vækst i medlemsskaren. Det er ikke mindst lokalforeningernes fortjeneste, så det tegner godt for fremtiden.