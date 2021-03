Chefredaktøren anbefaler: Demokraatit afventer det bedste tilbud

Niels Ole Qvist Lørdag, 13. marts 2021 - 08:03

Før valget var en realitet, var det tydeligt, at Jens-Frederik Nielsen følte sig mest tryg med Kim Kielsen i spidsen for Siumut og dermed Naalakkersuisut.

Til gengæld virkede det ikke som om, at Demokraternes formand havde megen fidus til Erik Jensen og den venstredrejning af Siumut, som hans formandskab indvarslede.

Men hvordan stiller han sig nu?

I hvilken vægtskål vil han efter valget lægge lodden – Kielsens eller Jensens?

– Som udgangspunkt blander jeg mig ikke i, hvem andre partier sætter i spidsen. For mig handler det om at få den bedste aftale i stand og sikre, at vi får mest muligt igennem af vores politik, svarer han.

Det virker alligevel som om, at du har mest tillid til Kielsen?

– Det gode ved Kielsen har været, at når man indgår en aftale med ham, kan du være sikker på, at han overholder den til punkt og prikke. Jeg har det desværre ikke helt på samme måde med Erik Jensen.

Men kan det være, fordi han her i første fase af sit formandskab har været under indflydelse af hovedbestyrelsen, og at han måske er blevet skubbet lidt rundt med?

– Den analyse kan meget vel være rigtig. Men jeg har desværre oplevet mærkelige ting med Erik Jensen. Blandt andet virkede det dybt useriøst, at han drog på juleferie, da han var tiltrådt som ny partiformand i stedet for straks at indlede forhandlinger med partierne. I politik skal man skal rykke, når tingene sker. Man venter ikke halvanden måned, siger Jens Frederik-Nielsen.

Selvom du lyder mest positivt stemt for Kielsen, vil du stadig ikke svare på, om kun han kan forvente jeres støtte?

– Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke nu. Jeg er ligeglad med, hvad personen hedder.

Hvad med IA?

I samme åndedrag medgiver Jens-Frederik Nielsen dog, at der også har været andre ting ved Erik Jensens adfærd som ny formand, der har gjort ham bekymret.

– Da han foretog sine sondringer omkring en ny aftale med os, gav jeg udtryk for den bekymring, at han måske ikke har hele Siumut-gruppen bag sig. Det fik ham til at sige, at han gik efter et bredt samarbejde i Inatsisartut. Han ville finde mulige ekstra stemmer hos de andre partier til at kompensere for de stemmer, han muligvis ikke havde bag sig i Siumut, forklarer Jens Frederik Nielsen.

Den slags udmeldinger ser Demokraatit-formanden som tegn på, at der er et ustabilt fundament under Erik Jensens nye formandskab.

Problemet for dig må være, at Demokraterne ikke kan være støtteparti eller gå i koalition med IA efter et valg, fordi meldingen herfra er, at Kvanefjelds-projektet skal stoppes?

– Demokraterne kan ikke støtte et parti, som har til hensigt at bryde loven. Jeg holder fast i, at den lovlige proces skal gå sin gang. Det er undergravende for udlandets og investorernes tillid til Grønland, hvis vi stopper den, svarer han.

