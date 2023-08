Chefredaktøren anbefaler: På en bølge af eufori

Marianne Krogh Andersen Lørdag, 12. august 2023 - 08:05

Håndbold-kvinderne skabte en sand eufori med deres sejr over Canada. Hele Grønland boblede af håndbold-fryd.

Det er denne begejstring, som skal bære de undertippede kvinder fra Grønland mod sejr, når de rejser til VM i Norge og Danmark til november.

Landstræner Anders Friis håber på i hvert fald én sejr til de seje kvinder.

Men han erkender, at første runde i VM-turneringen ser skræmmende ud. Det bliver Davids kamp mod Goliat, når Grønland møder de forsvarende norske verdensmester i åbningskampen i Stavanger 30. november.

I et inferno af norske kobjælder i en totalt fyld hal skal de grønlandske kvinder op mod en skræmmende modstander.

Anders Friis glæder sig over, at de undertippede grønlandske spillere får et pust af medvind fra en flok grønlandske tilskuere, som tager turen med Air Greenland til Stavanger.

Air Greenland har indsat et specielt fly med fans direkte til den norske olieby.

- Det er megafedt, at Air Greenland sætter et fly ind. For det betyder meget for vores spillere, at de får opbakning hjemmefra, siger Anders Friis.

I kvalifikationskampene på vej mod VM vandt de grønlandske damer over så store lande som USA og Canada.

Norske kobjælder

Men modstanden fra de lande bliver for intet at regne mod hvirvelvindene fra Norge. Også

kampene mod de øvrige lande i gruppen, Korea og Østrig, bliver nærmest umulige at vinde.

- Spillerne fra de lande tåler ingen sammenligning med vores. De er alle sammen professionelle håndboldspillere, som lever af det. Vi har ikke en eneste.

- Den højst rangerende grønlandske spiller er Josefine Gadegaard, som spiller i 1. Division i Danmark. Så har vi et par stykker på Færøerne og Island. En del spiller i 2. division i Danmark.

- Fremover får vi fire grønlandske landsholdsspillere, som kommer til at spille sammen i Silkeborg-Voel i 2. division. Det er virkelig godt. For det giver et bedre sammenspil på landsholdet, siger landstræneren.

Størstedelen af spillerne på det grønlandske landshold spiller nu i Danmark. Det skærper håndboldkvinderne at møde stærke modstandere og giver dem mere professionel træning.

Vil vinde én kamp

Anders Friis fortæller, at en bruttotrup på omkring 24 spillere bliver samlet til træning i Ikast 23.-30. august. I uge 42 mødes landsholdet til træning i Nuuk. To dage før første kamp samles landsholdet også til fælles træning.

16 spillere og måske to reserver får den store oplevelse at repræsentere Grønland til håndbold VM for første gang siden 2001.

Da Grønland senest deltog i VM tabte holdet alle kampe og blev nummer sidst. Denne gang håber Anders Friis på et lidt bedre resultat.

- Det er vores mål at vinde mindst en kamp. Det er ikke forventeligt, at vi kan slå hverken Norge, Korea eller Østrig.

- Men måske har vi muligheder i næste runde, i President Cup. Jeg kender ikke så mange af de nationer, som vi kommer til at møde der. Så det er svært at vide, hvad vores chancer er.

Vi kæmper

Hvad er landsholdets styrke? Hvad er svagheden?

- Vores styrke er afgjort, at vi går helhjertet ind til kampen. Vi kæmper virkelig. Jeg kan ikke rose vores piger nok for den indstilling, de har.

- Vores svaghed er manglen på penge. De store lande har mange flere penge til rådighed. Deres spillere er professionelle. De laver ikke andet end at spille håndbold. Vores går på arbejde ved siden af. Fordi der bor få folk i Grønland, har vi heller ikke så mange spillere at tage af.

- Jeg synes, vi kæmper godt. Da vi mødte Canada i den sidste kamp, syntes jeg også, at vores forsvar var virkelig godt.

- Jeg har sagt til spillerne, at skal være stolte over, at de er nået så langt. Og virkelig nyde VM og tage det som en oplevelse, selvom de kommer til at møde hårde modstandere.

- Vi vil gerne gøre det godt, selvom vores hold end ikke er i nærheden af nordmændenes reservelandshold. Styrkeforholdet er, som hvis det danske fodboldlandshold mødte Nuuks fodboldhold, siger Anders Friis, som heller ikke får løn for sit arbejde – udover et lille honorar og dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Til daglig arbejder han som talentchef i Bjerringbro-Silkeborg og på en idrætsefterskole.

Eufori

Frem mod VM vil Anders Friis sammen med assistenttræner Kim O. Petersen på de to samlinger finde frem til den endelig trup, som skal til VM. Trænerteamet skal også finde en erstatning for to skadede spillere.

- Vi vil forsøge at blive så skarpe som muligt og lave aftaler om det taktiske. Vi skal styrketræne og holde kroppen ved lige og skabe det bedste sammenhold.

Anders Friis roser den tidligere landstræner Johannes Groth.

- Han har arbejdet med landsholdet i ti år. Det er hans fortjeneste, at det er gået så godt, at vi nu skal til VM. Det er godt gået. Johannes Groth har lavet et kæmpe stykke arbejde med at opdyrke unge talenter.

- Jeg håber, at endnu flere grønlandske piger vil begynde at spille håndbold. Så vi kan fortsætte vores arbejde.

- Den eufori, der blev skabt efter sejren mod Canada, kan bære os langt.