Chefredaktøren anbefaler: Meget bekymrende hash-misbrug

Niels Ole Qvist Lørdag, 27. februar 2021 - 10:00

For første gang i dette århundrede er skizofreni kortlagt i Grønland. En ting, som vækker til eftertanke blandt lægerne bag studiet, er den udbredte brug af hash blandt patienterne.

– Det store cannabisforbrug er meget bekymrende, fordi cannabis i meget høj grad forværrer psykoserne. Jeg har personligt som læge på den psykiatriske afdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital set rigtigt mange patienter, som får nogle alvorligere psykoser af at ryge hash, siger Ane Storch Jakobsen til AG.

Sammen med speciallæge i almen medicin, Michael Lynge Pedersen, står hun bag det grundige researcharbejde, som ligger bag det videnskabelige studie, der netop er blevet offentliggjort i Ugeskrift for Læger.

41 procent af de kvindelige patienter røg jævnligt hash. 56 procent af mændene. Hvilket er langt mere end, det er tilfældet for resten af befolkningen. Til sammenligning er der i »normalbefolkningen« 9 procent grønlandske kvinder og 15 procent mænd i Grønland, som er hashmisbrugere.

Ifølge læge Ane Storch Jakobsen kan der oveni købet være yderligere faktorer på spil, som gør det ekstra problematisk at misbruge hash for personer med en skizofreni-diagnose.

– Hash´en i Grønland er ofte af dårligere kvalitet end i for eksempel Danmark, fordi den er vanskelig at smugle ind i landet og derfor muligvis ofte »fortyndes/forurenes« med tilsætningsstoffer, som kan gøre stoffet endnu mere skadeligt og i hvert fald uforudsigeligt, fremhæver hun og tilføjer:

– En anden skidt konsekvens er de meget høje priser på cannabis i Grønland. Ud fra mine oplysninger op til 10 gange dyrere end i for eksempel Danmark. Hvilket jeg har erfaret kan føre til at brugerne må begå kriminalitet for at skaffe stoffet.

Langt flest mænd

Der har hidtil ikke været et samlet overblik over forekomsten af skizofreni i Grønland. Så formålet med Ane Storch Jakobsen og Michael Lynge Pedersens undersøgelse var at nå frem til et estimeret tal.

Rammes af fordomme Psykisk syge er desværre ofte ofre for fordomme, myter og misforståelser. Det viser en undersøgelse foretaget af den danske Psykiatrifond – og det samme viser en spørgeundersøgelse lavet af handicaptalskvinden fra Tilioq. Her svarede cirka 30 procent af de adspurgte, at de ikke var interesseret i at indgå i en social relation med personer med psykiske handicap. Ifølge Psykiatrifondens undersøgelse svarede 32 procent, at de mente, at personer med psykisk sygdom ofte er farligere end andre. – Især skizofreni og personlighedsforstyrrelser er omgærdet af myter og fordomme, som kan være meget negative, og som ofte ikke har hold i virkeligheden. Der er for eksempel ofte en udbredt tendens til at opfatte personer med skizofreni som farlige og voldelige. Hvis et menneske er psykotisk, er der en let øget risiko for personfarlige handlinger – specielt ved ubehandlet skizofreni, præget af forestillinger om forfølgelse. Men fakta er, at aggressiv adfærd hos mennesker med skizofreni er meget sjældent, skriver Psykiatrifonden på sin hjemmeside.

Det viser, at 1 procent af befolkningen i Nuuk har sygdommen – og 0,7 procent i resten af landet. Og flere mænd end kvinder er tilsyneladende ramt.

Via såkaldte data-ekstrakter nåede lægerne frem til 195 mænd og 78 kvinder fra 15 år og op har diagnosen skizofreni.

– Er der noget, som overrasker jer ved undersøgelsens resultater?

– Vi var lidt overraskede over, at der var så stor overvægt af unge mænd med skizofreni, men er opmærksomme på at der også på verdensplan er lidt højere forekomst blandt mænd sammenlignet med kvinder, svarer Ane Storch Jakobsen og uddyber:

– Vi tænker, at det kan forklares ved, at mændene er bedre til at »vise« deres sygdom ved for eksempel at have aparte eller voldsom adfærd, begå kriminalitet, så de lettere bliver opdaget end kvinderne, som nok i højere grad »går stille med deres sygdom« og altså ikke bliver opdagede af behandlingssystemet.

Ingen hård narko

Ifølge Ane Storch Jakobsen kan der også være en indlysende forklaring på, at der registreres flere psykisk syge i Nuuk end på kysten. Det handler om at det relativt nye elektroniske journalsystem i Grønland har været i brug i længere tid i Nuuk end på kysten ligesom diagnosekoder udenfor Nuuk primært bruges til indlagte patienter, mens ambulante forløb ikke kodes.

Data fra journalsystem De data, som har været brugt til at danne sig et overblik over de skizofrene patienter i Grønland, stammer fra journalsystemet Cosmic, som kun har været i brug siden 2014. Mennesker som er diagnosticeret før 2014 er derfor ikke nødvendigvis med i tallene, medmindre de har været indlagt siden 2014, understreger lægerne bag studiet.

Forskerne vurderer således at forekomsten uden for Nuuk er estimeret for lav og regner med at forekomsten i Nuuk tegner det mest reelle billede af situationen i hele Grønland.

– Det er et problem i hele verden, at mennesker med psykisk sygdom ofte får dårligere fysisk helbred og dårligere pleje. Det fremgik af undersøgelsen, at der også i Grønland er behov for øget fokus på livsstilssygdomme blandt patienterne. Forekomsten af rygning, overvægt og diabetes blandt patienterne var således overraskende højere end i baggrundsbefolkningen, oplyser de to læger, Michael Lynge Pedersen og Ane Storch Jakobsen

Undersøgelsen gav dog også grund til en form for optimisme.

– En positiv overraskelse var, at der ikke lader til at være andre stoffer i omløb i landet end cannabis. I Danmark og det meste af verden fylder misbrug af stoffer som kokain, heroin, amfetamin og andre stoffer en del i psykiatrien, hvilket ikke er tilfældet i Grønland, bemærker Ane Storch Jakobsen.

Sundhedsstyrelsen oplyser i øvrigt, at psykiatrisk behandling uden for Nuuk også omfatter telemedicinske tilbud.

