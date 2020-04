Chefredaktøren anbefaler:  Jeg begyndte at vågne kl. 04.00

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 04. april 2020 - 08:07

Man aner mørke rander under øjnene på den administrerende direktør for Air Greenland. Ellers er det svært at fornemme, at topchefen over for har været igennem sit livs største ledelsesudfordring.

I behørig to meters afstand og over direktionsbordet på Jacob Nitter Sørensens kontor udtrykker han de seneste ugers forløb med et enkelt ord:

Crazy.

-Jeg har været vant til, at man under simulatortræning havde en instruktør i ryggen, der indimellem smed nogle håndgranater, hvilket krævede en øjeblikkelig reaktion og fokus på at løse krisen. Men jeg har aldrig oplevet noget lignende, når det gælder coronakrisen, som vi ikke kan gå ud og brandslukke. Ja, virksomheden blev pludselig selv en del af krisen. I en sådan situation finder du ikke nogen opskrift på, hvordan du skal agere som topchef, fortæller direktøren åbenhjertigt.

Jacob Nitter Sørensen er ikke i tvivl om, hvad der var allervigtigst som topchef for at få sin organisation til at fungere på skiftende meldinger og instrukser fra Epidemikommissionen og Selvstyret.

- Kommunikationslinjerne er det allervigtigste. Ingen tvivl om det, fastslår direktøren og pointerer, at det handler om at lade virksomhedens forskellige enheder fungere som normalt og respektere, at de kan og gør deres arbejde efter bedste evne.

-Når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at det er vigtigt, at manden i toppen er til stede og er i stand til at træffe beslutninger. Jeg har dagligt haft videomøder med samtlige medarbejdere, så de kan stille spørgsmål og få indsigt i, hvorfor og på hvilket grundlag forskellige beslutninger er truffet. Det har desuden været et issue i sig selv at sørge for, at bekymringerne for coronaen ikke handlingslammede os, understreger Jacob Nitter Sørensen.

Hårde arbejdsdage

Dagligt har der været møder med bestyrelsen og ledelsesgruppen, hvor hver enkelt leder så informerer og sætter dagsordenen for sine egne teams.

Jacob Nitter Sørensen indrømmer, at de lange arbejdsdage har slidt på kroppen.

- Man lever jo på adrenalinet, som holder en skarp og vågen. Men jeg vil da indrømme, at jeg fik et kropsligt signal om at sætte farten lidt ned. Ja, der er grænser for, hvor længe man trods alt kan køre i højeste gear, fortæller han.

Hvad var dit faresignal?

-Når jeg begynder at vågne klokken 04.00 om morgenen, selv om jeg har været på arbejde i 15 timer og er gået sent i seng. Det er ikke godt for mig, bekender direktøren.

-Jeg har heldigvis en rigtig god familie, der har støttet og bakket mig op. Og så har det været vigtigt at kunne koble af derhjemme sammen med børnene og konen. Om det så er Olsen-spil eller at se en film sammen, så er det vigtigt at koble 100 procent ud af Air Greenland, så batterierne kan blive ladet op, fastslår han.

Et vakuum

Hoveddøren til hovedkvarteret er lukket på denne hverdag, hvor interviewet foregår. Langt de fleste medarbejdere er sendt hjem, hvor de holder butikken kørende på fjerndistancen.

- Ja, nu befinder vi os i et vakuum. Vil aldrig glemme forleden onsdag, hvor Selvstyret om formiddagen besluttede at lukke for al flytrafik. Men så smed de lige en håndgranat klokken 18.00 og meddelte os, at vi godt kunne flyve borgere fra Nuuk til Danmark de næste to dage. Det blev nogle lange arbejdsdage, men hvor er det fantastisk at opleve, at medarbejderne bare går i gang med hver deres opgave uden et kny, siger topchefen.

Han henviser også til det fantastiske i, at det lykkedes at lave en fælles aftale med samtlige faggrupper om at reducere lønnen med helt op til 50 procent for de højestlønnede i de næste måneder, så virksomhedens likviditet blev sikret.

- Det er vigtigt at spille med åbne kort. Der var ikke tale om et diktat fra ledelsen. Alle i samarbejdsudvalget forstod, hvilken situation vi stod i. Det gør en varm om hjertet, at medarbejderne er parat til at yde sit for at sikre virksomhedens overlevelse.

Ultra mega IRR

Trods stilheden i hovedkvarteret, der er kun nogle enkelte chefkollegaer, som er mødt op på kontoret, så er der grund til at se situationen med lidt anderledes og mere dagligdags øjne.

- Er du i gang med at lave plan b, c og d, nu når virksomheden næsten står stille?

Naturligvis er der noget, man kan få ordnet, når stilheden har sænket sig, som den har gjort. Vi har stadig piloter rundt om på kysten, der skal stå stand by. Vi flyver dagligt til København for Selvstyret og skal bistå med at fragte sundhedspersonale, forklarer Jacob Nitter Sørensen og tilføjer:

-Men ellers er der jo blot tale om en ultra mega stor IRR, siger han.

-Øh, hvad mener du?

-I dagligdagen og når vi har udfordringer med tåge eller storm, som giver aflysninger eller forsinkelser, så har vi delt situationerne op i flere niveauer. Stor, mellem og lille IRR, lyder forklaringen.

Men IRR?

- Ja, det står for irregularitet. Jo flere kunder, der er ramt, jo større travlhed er der i kundeservice, operationscenter, driftcenter jo større IRR, lyder det kække svar for den udenforstående.

- Man kan roligt sige, at vi næppe kan være ramt hårdere end situationen er i dag. Jo, det er en ultra mega stor IRR, siger direktøren med et stort smil.

