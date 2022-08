Chefredaktøren anbefaler: Base i Beijing

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 06. august 2022 - 08:20

I princippet tager det kun 15 timer af flyve fra Nuuk til Beijing, men lige nu er det en langt mere omfattende rejse, der tager dage - ja ligefrem uger, før man kan starte arbejdsdagen fra kontoret i den kinesiske millionby. De omfattende corona-restriktioner, der fortsat er gældende i Kina, udfordrer logistikken for diplomater som Jacob Isbosethsen, der siden november 2021 har fungeret som Grønlands repræsentationschef i Beijing.

For en stund er han og hans kæreste tilbage i Grønland og Danmark, hvor de arbejder og holder ferie, inden rejsen atter går østover i midten af august. Og forventningen er, at hjemrejsen igen vil tage tre uger, der omfatter løbende corona-tests og ophold på karantænehotel, inden han atter er tilbage på kontoret, der ligger i umiddelbar forlængelse af den færøske repræsentation og den danske ambassade.

Det er ikke første gang, at Jacob Isbosethsen åbner en grønlandsk repræsentation i udlandet. I 2018 stod han i spidsen for åbningen af repræsentationen i Reykjavik, men derfra slutter sammenligningen også. For man skal i den grad tilpasse sig som diplomat i Kina i en geopolitisk spændingstid, der dertil er særdeles udfordret af de lokale corona-restriktioner da Kina har en general nultolerance overfor Covid-19.

– På Island klarede vi hele setuppet selv, men i Beijing er det en langt mere omfattende proces. Helt lavpraktisk skal der trækkes kabler og installeres IT på kontoret, og det skal gøres af håndværkere og specialister, der er godkendt af udenrigsministeriet, og aktuelt kan man ikke få dem sikkert ud og ind ad landet. Så lige nu låner vi internet fra Færøernes repræsentation, og så venter vi på at få tilsendt sikkerhedsgodkendt printer, kopimaskine, computere og fax, som har vist sig at være en uundværlig del af en IT-pakke i Kina. Mange aftaler og officielle møder kan aftales over kinesiske app’s som WeChat med videre på telefonen, hvorefter de kan bekræftes via en faxmaskine, fortæller Jacob Isbosethsen, der heldigvis har kunne drage erfaringer og fået support fra den danske ambassade, der har haft diplomatiske forbindelser til Folkerepublikken siden 1950.

– Grundet corona-restriktionerne så er det ikke nemt at mødes fysisk med de myndigheder, vi gerne vil i dialog med. Mange møder foregår fortsat virtuelt, hvilket jo er lidt specielt, når vi nu er i landet. Vi følger de lokale myndigheders anbefalinger, og det er på alle måder en udfordrende tid, men det er ens for alle diplomater, der arbejder i Kina, og vi må bare tilpasse os og få det bedste ud af situationen, siger Jacob Isbosethsen med et afvæbnende smil.

Trods de mange benspænd er det lykkedes for Jacob Isbosethsen i samarbejde med den lokalt ansatte sekretær Jiaxin Zhou at tage et par vigtige skridt frem mod tættere økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem Grønland og Kina. Dialogen er allerede skabt mellem den grønlandske repræsentation og repræsentanter fra MOFCOM, der er det kinesiske handelsministerium for europæiske anliggender, og spørgsmålet er nu, om der kan indgås en eller anden form for frihandelsaftale mellem landene, der kan komme det grønlandske erhvervsliv til gode.

– En frihandelsaftale er primært sigtet mod vores vigtige fiskerieksport, som jo også er en af hovedårsagerne til, at vi er i Kina med en repræsentation. Kina udgør for Grønlands fiskeindustri det største marked uden for EU, og tegner sig for en samlet eksport på cirka 1,7 milliarder kroner i 2021. Men dertil kan også andre eksportvarer såsom sælskind, is og vand, design med videre måske blive omfattet.

Ifølge Jacob Isbosethsen er det endnu uklart, om Kina er reelt interesseret i at indgå en sådan frihandelsaftale med Grønland, eller om de ønsker andre typer af aftaler, der for eksempel omfatter kultur, uddannelse og forskning samt turisme.

– Det vil tiden vise, siger han.

Øget eksport

Kina er verdens mest folkerigeste land med cirka 1,4 milliarder borgere og fra officiel side er der et konstant behov og fokus på at sikre en fortsat forsyning af fødevarer herunder frostvarer, og i den forbindelse kigges der mod nye og stabile samarbejdspartnere, hvilket kunne være Danmark, Færøerne og Grønland.

– Sammen med den færøske repræsentation og den danske ambassade har vi i foråret holdt møder med det statsejede China COOP, der godt kunne være interesseret i at aftage mere seafood fra de tre lande, og de har allerede setuppet i forhold til forsyningskæder, varehuse, frysehuse og egne butikker. Så der er nogle perspektiver i forhold til øget eksport også i forhold til nye arter og produkter, siger Jacob Isbosethsen, der håber, at corona-restriktionerne snart lempes, så repræsentationen for alvor kan komme i gang med de udadrettede aktiviteter.

I september er der planlagt en vestnordisk dag i samarbejde med Islands ambassade og Færøernes repræsentation. Der er også tanker om deltagelse med landepavillon på Qingdao Seafood Expo, hvor seafood produkter fra Grønland skal promoveres sammen med produkter fra Færøerne og Danmark. Endelig er det planen, at Grønland skal være med til den danske delegation til China International Import Expo i Shanghai med deltagelse af Royal Greenland og Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, samt landbrug og den danske fødevareminister via videolink.

– Læringen fra den første tid i Beijing er, at man skal være tålmodighed, men samtidig proaktiv i forhold til at skubbe sager frem. Jeg har også taget imod mange gode råd fra den danske ambassadør samt fra erhvervslivet, som opererer i Kina. Endelig er jeg glad for, at jeg har erfaringen med mig både fra Island men også fra udenrigstjenesten. Det er en fordel af kende diplomatiets spil – ikke mindst i en tid præget af geopolitisk uro og frygt for corona-udbrud.

– På den lange bane mener jeg dog at det ser meget positivt ud med samarbejdet mellem Grønland og Kina. Udover Seafood-området har vi også hele turismen, som har et stort potentiale for vækst, når rejserestriktionerne lempes. Jeg oplever generelt en nysgerrighed over for Grønland og vores kultur og samfund både som rejsemål men også i forhold til uddannelse og forskning, siger Jacob Isbosethsen.

Beslutningen om at etablere kontor i Beijing blev truffet af et enigt Naalakkersuisut og Inatsisartut i 2020 efter 10 år med erhvervsfremstød i Kina og Asien, hvor både turisme, forskning, grøn energiforsyning og eksport af vand, sælskind, fisk og skaldyr er blevet promoveret.