Chefredaktøren anbefaler: En arktisk drøm er gået i opfyldelse 

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 28. december 2019 - 12:07

Arctic Dream med Lars Anker-Møller i front har siden 2007 specialiseret sig i at give turister unikke oplevelser i Østgrønland. Det har virksomheden nu modtaget prisen ”Greenland Tourism Award 2019” for. En pris, der uddeles af branchefolk fra Visit Greenland, Air Greenland og Greenland Business for en forretning, der bygger på bæredygtighed, kvalitet, sikkerhed, miljø og natur samt lokal inddragelse og innovation.

– Sådan en anerkendelse er noget, vi alle går og drømmer om. Jeg er meget stolt og ydmyg, og vil også pointere, at prisen ikke kun er til mig, men til alle de lokale, der arbejder for Actic Dream. Uden dem var der ingen virksomhed, siger Lars Anker-Møller.

Vi løser problemer

Arctic Dream har siden etableringen fokuseret på løbende at udvikle nye produkter til turisterne, når behovet opstod.

– Det, der driver mig, er at skabe nyt, når der opstår et problem eller er en mangel. Tit kommer en udvikling af, at der er noget, vi skal løse. Det er sådan innovation sker. Turistpotentialet er stort, så vi er nødt til at sortere i de mange ideer, for vi kan ikke nå det hele.

Aktuelt har Lars Anker-Møller fokus på sammen med andre turistoperatører at få gang i en fast rutesejlads mellem Kulusuk og Tasiilaq, en forbedret og udvidet campingplads i Tasiilaq og etablering af en vandrerute mod Atlanterhavet, hvilket vil kræve opsætning af nogle broer. Derudover har han planer om at udvikle nye produkter til det hytteområde, som Arctic Dream netop har opført sammen med den norske samarbejdspartner Northern Explorer omkring 10 km syd for Tiilerilaaq.

– Man behøver ikke have den forkromede plan fra start. Den udvikles bedst over tid. Det er en proces, hvor man tager små skridt ad gangen med øje for, hvad der ellers sker rundt omkring, så man kan justere undervejs. Derudover er det vigtigt at gå sammen med de andre operatører i området, for derved at stå stærkere.

Flere produkter over en længere sæson

Lars Anker-Møller startede sin forretning med at tilbyde hundeslædeture, men i dag er aktiviteterne udvidet med både hvalsafari, vandre- og fototure, dykkerrejser og meget mere over en længere sæson.

- Vi står ikke kun på ét enkelt ben. Gør man det, er man sårbar. Vi har i dag 4-5 forskellige produkter, som vi har specialiseret os i. Man må nemlig heller ikke blive for bred i porteføljen, for så gør man kun tingene halvt. Det er utrolig vigtigt, at kundeoplevelsen og servicen er helt i top. Vi kører kun i de smukkeste slugter og de skønneste dale. Det er lokale fangere, der styrer turene, og undervejs ordner de sælgarn, fisker og meget andet, hvilket giver turisterne en unik, oprindelig oplevelse af livet i Grønland.

Inddrager lokalsamfundet

Lars Anker-Møller har været 18 år i Tasiilaq. Han har selv levet som fanger i mange år side om side med de lokale fangere. Og hans virksomhed kunne slet ikke eksistere uden dem.

– Jeg respekterer dem, og de respekterer mig. Den gensidige respekt har jeg overført til min forretning. Jeg inddrager de lokale i Arctic Dream, og lytter meget til råd. Mange fangere har en sjette sans for vejr og vind, og det har jeg lært at lytte til. Jeg er aldrig for fin til at spørge om råd hos andre, og jeg forsøger at bruge folks forskellige kompetencer i forretningen.

Arctic Dream har fra begyndelsen involveret sig i lokalsamfundet ved blandt andet at uddanne unge mennesker inden for turisme. Aktuelt er der ansat 11 mand i Arctic Dream om sommeren. 20 hvis man tæller mandskabet i bygderne med, der hjælper med transport, baggage med mere.

- Arbejdsløshedsprocenten er høj i Tasiilaq. Mange har brug for uddannelse. Jeg tager unge mennesker ind og lader dem sejle bagagebåden. Når de har vist, at de kan komme til tiden og levere et godt produkt, så forbereder jeg dem til uddannelse, så de kan få førerbevis til båd.

Lars Anker-Møller har også sat gang i produktion af hundefoder til slædehunde, som sendes ud til hele Grønland.

– Det startede med, at mellemhandleren blev ved med at hæve priserne. Jeg gik i gang med at udvikle mit eget foder, som jeg sælger 150 kroner billigere end i butikkerne. Det er ikke en stor forretning, men gør, at flere kan holde slædehunde, og har råd til at fodre deres hunde. Vi kan se, at hundene her i Tasiilaq er i bedre stand i dag end tidligere. Det er også noget turisterne bemærker, siger Lars Anker-Møller, der sælger omkring 50-70 tons foder om året.

Fotorejser i vækst

Markedsføringen af Arctic Dream er lagt ud til agenter, der formidler produkterne videre ud til turister fra hele verden, der ønsker en anderledes, oplevelsesrig ferie i Arktis. I 2010 udviklede Lars Anker-Møller som en af de første i Grønland nicheproduktet fotorejser. Han har selv været hobbyfotograf i mange år og blandt andet udgivet fotobogen ”Fangerne i Ammassalik” i 2007.

– Is, hvaler, bygdeliv, den amerikanske base og de grønlandske slædehunde er nogle af de motiver, som mange turister gerne vil fotografere. På fotorejserne har jeg fokus på at tilbyde dem motiverne, men også sikre, at vi hele tiden tilpasser os vejret og lyset og de muligheder, der opstår spontant. Vi har typisk 5-6 fototure om året, hvilket har betydet en udvidelse af sæsonen. For fotorejserne ligger typisk i sensommeren fra august og frem, hvor solen står lidt lavere på himlen, hvilket giver motiverne et blødere udtryk. Og jeg vil faktisk gerne udvide sæsonen helt frem til oktober, hvor solens placering skaber nogle fantastiske skygger, og giver mulighed for at tage endeløse smukke solnedgangsbilleder og inddrage sneen i fotograferingen.

