Chefredaktøren anbefaler: Amerikansk interesse for de sjældne jordarter

Mineselskabet Greenland Minerals Ltd., der efterforsker sjældne jordarter ved Kuannersuit, samarbejder aktuelt med USA om at opnå en større forståelse af de geologiske potentialer i Sydgrønland.

– I løbet af de seneste par uger har vi deltaget i videnskabelige

undersøgelser i samarbejde med United States Geological Survey (USGS) og Grønlands geologiske undersøgelser i det sydlige Grønland herunder Kuannersuit-området. Det har været nogle meget produktive uger, der yderligere vil øge den videnskabelige forståelse for en vigtig geologisk region i Grønland, og en af verdens største koncentrationer af særlige metaller, fortæller John Mair, der tidligere har arbejdet sammen med USGS på en række projekter forskellige steder i verden. USGS har også understøttet John Mairs ph.d. og post.doc. forskning.

– Undersøgelserne er til betydelig fordel for Kuannersuit-projektet. Det er også vigtigt at bemærke, at vi gennem årene har arbejdet med adskillige andre forskningscentre fra forskellige dele af verden om videnskabelige studier af Kuannersuit-projektområdet, siger John Mair, der i foråret holdt møde med den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands.

Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix

– Her drøftede vi den hurtigt voksende industri for sjældne jordarter og betydningen af Kuannersuit for fremtidens forsyning af sjældne jordarter. Vi drøftede også det kommende forskningsinitiativ, og ambassadøren udtrykte sin interesse for at besøge det sydlige Grønland og projektområdet. Vi sætter stor pris på ambassadørens interesse og indsats for at besøge projektområdet. Kuannersuit har en position som en vigtig leverandør af sjældne jordartsmaterialer, der har stor betydning i forhold til den globale dagsorden om at begrænse klimaforandringerne. Det giver samtidig Grønland en stor mulighed for at skabe nye industrier og jobs.

International aktionærbase

”Stort potentiale”, udtaler ambassadør I slutningen af juli mødtes den amerikanske ambassadør Carla Sands og den næstkommanderende for bureauet for energiafdelingen i det amerikanske udenrigsministerium Kent D. Logsdon med borgmester Kiista Isaksen og embedsmænd fra Kommune Kujalleq for at diskutere økonomisk udviklingspotentiale i det sydlige Grønland inden for blandt andet minedrift. Den amerikanske delegation talte også med kommunens geologiske ekspert Ole Christiansen om regionens mineralressourcepotentiale og en luftbåren hyperspektral undersøgelse, der i øjeblikket er i gang, og hvor resultaterne vil kunne afsløre områder med betydeligt potentiale for nye mineprojekter i denne mineralrige region i Grønland. Disse bestræbelser ledes i fællesskab af USA’s udenrigsministeriums afdeling for energi og det grønlandske departement for mineralske råstoffer. Undersøgelsesoperationer afsluttes i begyndelsen af august efterfulgt af en teknisk analysefase. I forbindelse med mødet, udtalte Carla Sands blandt andet, at ”potentialet for mineralressourcer i dette område er stort og vil hjælpe med at berige og diversificere Grønlands økonomi.” og at ”USA er parat til at indgå i samarbejde med Grønland og udvide og berige uddannelsesmuligheder, herunder inden for minesektoren.” Under besøget i Sydgrønland talte Carla Sands også med repræsentanter fra selskabet Greenland Minerals Ltd. samt direktør for mineselskabet Tanbreez, Greg Barnes.

Kinesiske Shenge ejer 12,5 procent af aktierne i Greenland Minerals Ltd. og har tidligere vist interesse for en langsigtet deltagelse og yderligere investering i projektet. At Greenlands Minerals Ltd. samarbejder med USA betyder dog ikke noget for relationen til de kinesiske investorer, forsikrer John Mair.

– At vi deltager i et forskningsprogram med US Geological Survey betyder ikke noget for Shenghe Resources. USGS er et ikke-kommercielt teknisk forskningscenter, og vi har gennem årene samarbejdet med mange forskellige forskningsgrupper, og vil fortsat gøre det. Vi glæder os over sådanne initiativer, som både er til gavn for den videnskabelige forståelse af projektet og for alle interessenter og det bredere videnskabelige samfund.

– Greenland Minerals Ltd. har en international aktionærbase med betydelige amerikanske og europæiske aktionærer, så i den forstand er der tale om et internationalt støttet projekt. Alle aktionærer ønsker at se projektet udviklet til en vigtig, langsigtet leverandør af sjældne jordarter til industrier og kunder globalt. Shenghe er førende inden for forarbejdning af sjældne jordarter, og de spiller også en nøglerolle i drift af minen Mountain Pass, der er den eneste mine, hvor der udvindes sjældne jordarter i USA. Shenghes engagement er en enorm fordel for et vellykket resultat for Kuannersuit-projektet, påpeger John Mair.

