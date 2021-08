Chefredaktøren anbefaler: Alarmerende mange skilsmisser

Marianne Krogh Andersen Lørdag, 14. august 2021 - 08:07

Det er så yndigt at følges ad. Det mener de fleste. Men sådan går det ikke altid, når hvedebrødsdagene er forbi, og risene børstet af brudekjolen. Det viser skilsmisse-statistikken.

Der er langt flere skilsmisser i Grønland end giftemål.

Sådan har situationen i hvert fald været de seneste fem år. Ifølge tal fra Rigsombuddet var der sidste år 190 kirkelige vielser. Antallet af skilsmisser og separationer nåede op på 235.

Det var været nogenlunde samme udvikling siden 2016. Dengang var tallet 161 vielser, 203 skilsmisser. 2017: 175 vielser, 228 skilsmisser. 2018: 186 vielser, 231 skilsmisser. 2019: 206 vielser, 212 skilsmisser.

Tendensen er klar. Men tallene er behæftet med usikkerhed, gør Morten Nornild, souschef i Rigsombuddet opmærksom på.

Antallet af borgerlige vielser er nemlig ikke med i statistikken. De skilsmisser, som afgøres i retten, fordi forældrene er uenige om f.eks. samvær med børnene, er heller ikke talt med. I statistikken optræder både separationer og skilsmisser som et samlet tal. Så samme sag kan godt gå igen flere gange.

Trange boliger

Heidi Lindholm, praktiserende psykolog og formand for Foreningen Grønlandske Børn, mener, at de mange skilsmisser blandt andet skyldes trange boligforhold. Og at mange får børn unge og tidligt i parforholdet.

- Det er svært at svare entydigt på hvorfor der er så mange skilsmisser. Problemer i et ægteskab er meget komplekse. Det, man ved generelt belaster et parforhold, er økonomiske problemer. Og at man får børn, mens parforholdet stadig er nyt.

- Boligproblemer belaster også et parforhold, for eksempel at man ikke har sin egen bolig og må bo småt og dele en bolig med andre. Det giver anledning til alvorlige belastninger i et parforhold og påvirker intimiteten og strukturen i hverdagen.

- Det kan i yderste konsekvens give et forhøjet stressniveau og gøre hverdagen ustabil og utryg for alle i familien. At problemet er så omfangsrigt skyldes flere parametre, siger Heidi Lindholm.

Børn bliver forældre

- Hvad er konsekvensen?

- Konsekvensen er, at der ikke er overskud til at arbejde på at løse de udfordringer, parret har. En del af problemerne kan løses men kræver måske hjælp fra andre. For eksempel hjælp til at få en bolig, få styr på økonomien eller få hjælp til at få parforholdet og familielivet til at fungere bedre.

- Men hvis flere af de basale og nødvendige ting som økonomi og bolig ikke fungerer for et par, vil parterapi heller virke. Det vil i hvert fald ofte have en kort effekt.

- Hvad er konsekvenserne for børn af de mange skilsmisser?

- Børnene er, som alle ved, dem der taber mest, når en familie går i stykker. Børnene vil ofte føle en loyalitetskonflikt, der påvirker deres indre balance.

- Deres evne til at udvikle sig naturligt, vil blive sat i stå, og i de værste tilfælde vil de overtage forældrerollen, hvis forældrene er svækkede og udsatte. Der er naturligvis børn, der klarer en skilsmisse fint, men ingen børn kommer igennem en skilsmisseproces uden følelsesmæssige skrammer og krisereaktioner, lyder det fra Heidi Lindholm.

Forebygge skilsmisse

Bør der sættes ind med mere parterapi eller lignende for måske at redde nogle af ægteskaberne, før et par bliver skilt?

- Nogle par ville have meget gavn af parterapi eller støtte til at finde hinanden igen. For andre er der behov for mere gennemgribende hjælp.

- Det er meget individuelt, hvad par har brug for, når de har det svært. Men man kan godt målrette en række tiltag, der kunne forebygge, at folk bliver skilt. Dog er det vigtigt at forholde sig mere undersøgende til hvorfor der er så mange skilsmisser, og om muligt lave mere målrettede forebyggende indsatser for at reducere skilsmisseraten.