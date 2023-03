Chefredaktøren anbefaler: Air Greenland kan vente priskrig hvis Norwegian rykker ind i Grønland

Bent Højgaard Sørensen Lørdag, 04. marts 2023 - 08:11

Det norske flyselskab Norwegian er meget interesseret i at starte flyvninger mellem Danmark eller Norge og Grønland, når de nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat er åbnet.

Hvis Norwegian i løbet af de næste par år beslutter sig for at åbne nye ruter til grønlandske destinationer, er lavprisselskabet klar til at give Air Greenland priskrig på billetterne over Atlanten.

For når Norwegian rykker ind og giver eksisterende selskaber konkurrence på en destination, har flyrejsende normalt udsigt til væsentligt lavere billetpriser. Det lægger Norwegian ingen skjul på.

Chefredaktøren anbefaler: Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

Efter planen bliver de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat indviet i slutningen af næste år. Det giver mulighed for, at atlantfly kan lande i den grønlandske hovedstadslufthavn og lufthavnen i landets største turistby, Ilulissat, frem for at benytte lufthavnen i Kangerlussuaq.

- Vi er meget interesserede i Grønland. Hvis det viser sig, at der er et passagergrundlag og passagerer nok til, at vi kan starte op og drive en flyrute eller flyruter til Grønland, så vil vi selvfølgelig rigtig gerne gøre det. Endnu har vi ikke et billede af passagergrundlaget, hverken til den ene eller anden by, siger Norwegians nordiske kommunikationschef Andreas Hjørnholm til Sermitsiaq.

Med etablering af 2200-meter landingsbaner i Nuuk og Ilulissat, er der åbnet for at andre flyselskaber kan gå i konkurrence med Air Greenland på flyvningerne fra Danmark til Grønland, da store passagerfly kan lande begge steder.

Vi er i dialog med KAIR

Kommunikationschefen i Norwegian, der er et af Nordens førende flyselskaber og en hård konkurrent til SAS, tilføjer, at Norwegian derfor gerne vil have en dialog med blandt andet lufthavnsselskabet Kalaallit Airports, KAIR, og rejsebureauer. Det skal ske for at få et billede af, om der er et tilstrækkeligt passagergrundlag.

- Før vi starter en flyrute til en ny lufthavn, danner vi os et billede af, hvordan efterspørgslen efter flybilletter ser ud. Det handler blandt andet om, hvordan trafikken er til andre lufthavne i området, siger Andreas Hjørnholm.

Nordatlantens smukke natur trækker

Norwegian vil også kigge på rejsemønstre i forbindelse med overvejelserne om at starte grønlandske flyruter.

- Vi ser en tendens til, at der er en større interesse for at holde ferie i Norden og det nordatlantiske område, så det ikke bare er Spanien, folk vil rejse til hele tiden, men de vil opleve den smukke natur i Norden og Nordatlanten, siger han.

Hvis det så viser sig, at passagergrundlaget er til stede til etablering af en flyrute mellem Skandinavien og Grønland, vil I så flyve fra Københavns Lufthavn, CPH?

- Københavns Lufthavn er nok det mest oplagte. Men det kunne også være fra Oslo, siger Norwegians kommunikationschef.

Kan det komme på tale, at I fra årsskiftet 2024-25 eller fra sommeren 2025 starter flyvninger til Grønland?

- Det må vi se, siger Andreas Hjørnholm.

I stærk vækst

Norwegian er stærk i Norden, især i Norge, og Nordatlanten.

-Vi flyver også i Nordnorge og til Svalbard. Desuden har vi en rute mellem Oslo og Island. Så det er bestemt ikke irrelevant at spørge til flyvninger til Grønland, siger Andreas Hjørnholm.

I sommeren 2023 beskæftiger Norwegian samlet 85 fly. Det har givet mulighed for at åbne i alt godt en snes nye ruter fra Danmark og Norge til blandt andet Spanien, Italien, England og Irland.

Blandt de nye destinationer fra København er Palermo og Napoli i Italien, Bordeaux i Frankrig, Madrid og Tenerife i Spanien, Manchester i Storbritannien, Porto i Portugal, Pula i Kroatien og Vilnius i Litauen.

Andreas Hjørnholm ønsker ikke at kommentere Air Greenlands billetpriser, men siger, at Norwegian er med til at drive priserne ned, når selskabet rykker ind i områder og giver etablerede selskaber konkurrence:

- Vi er interesserede i at åbne ruter til områder, hvor der ikke er mange andre konkurrenter. Det er en lækkerbisken for Norwegian, som kan tilbyde relativt lave priser på de fleste billetter. Når konkurrencen ikke er så stor, hjælper det os i vurderingen af, om vi skal starte en rute. Før Norwegian kom til, kostede en flybillet fra Oslo til Bergen det samme som en flybillet i dag koster fra Oslo til New York, siger han.

I 2022 åbnede Norwegian en sommerrute mellem København og Bornholms Lufthavn. Og det gav krig på billetpriserne mellem Norwegian og den hidtidige operatør DAT.

- Det betød, at det eksisterende selskab gik 30 til 40 procent ned i pris på deres afgange, for at matche vores priser, siger Andreas Hjørnholm.

Om billetpriserne procentvis vil falde lige så meget som på Bornholms-ruten, hvis Norwegian åbner ruter til Grønland og dermed udfordrer Air Greenland, tør Norwegians kommunikationschef ikke garantere.