Cheflæge: Vi ser desværre, at forældre sælger deres børns adhd-medicin

Anders Rytoft Fredag, 27. januar 2023 - 07:47

Hvordan sikrer speciallæger i psykiatrien, at personer med adhd ikke sælger den medicin, som de får ordineret, videre?

Det spørgsmål har Sermitsiaq.AG stillet til sundhedsledelsen i kølvandet på en række artikler i nærværende medie, som afdækker, hvordan Ritalin bliver misbrugt på det sorte marked.

Svaret fra cheflægen i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Berit Bjerre Handberg, er klokkeklart:

- Det er desværre ikke muligt.

Hun tilføjer:

- Det ses desværre ofte, at medicin mod adhd havner i munden på andre end dem, som det er udskrevet til. Både når forældre sælger det medicin, som deres børn får udskrevet, eller når den, som får det udskrevet, sælger det, lyder det fra cheflægen i et skriftligt svar.

En problematik, som ifølge Jesper Olesen, ledende regionslæge på Dronning Ingrids Sundhedscenter, er ekstrem uheldig, fordi man risikerer, at den enkelte læge bliver mistroisk over for patienten.

Forebyggelse af pillemisbrug

Preben Friis, ledende overlæge i Regionspsykiatrien Midt, har tidligere oplyst, at der i Danmark bliver udskrevet Atomoxetin til personer med adhd, der enten har eller har haft et misbrug. Det skyldes, at Atomoxetin ikke er forbundet med misbrugspotentiale.

Effekten ved Atomoxetin er - ifølge Preben Friis - ikke lige så god som ved Ritalin, men det er med til at undgå, at vedkommende sætter dosis op og bliver afhængig eller sælger den personlige medicin.

Atomoxetin bliver ligesom i Danmark udskrevet herhjemme, oplyser Berit Bjerre Handberg.

- Som led i undersøgelsen sikrer speciallægen sig gennem grundig udspørgen af patienten, at der ikke er rusmiddelafhængighed eller et skadeligt forbrug af rusmidler, lyder det videre. Det kan ifølge Berit Bjerre Handberg ofte være svært for speciallægen, hvorfor patientens medicinforbrug må observeres i en periode.