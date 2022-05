Chefanklager om årets fem drab: Forhåbentlig ser vi ikke flere drab i år

Redaktionen Torsdag, 19. maj 2022 - 13:03

Foreløbig har 2022 i gennemsnit budt på et drab om måneden.

Det skriver avisen AG.

At de tre ud af fem forekommer på østkysten er faktisk helt vildt, hvis man tænker efter, påpeger chefanklager og vicepolitimester Morten Nielsen fra Grønlands Politi.

- Det er jo nærmest en promille af østkystens befolkning. Det er jo et vanvittigt højt tal. Alt, alt for højt, siger han til AG.

Samtidig understreger Morten Nielsen, at drabstallet for 2022 lige så vel kan udgøre en ”statistisk anormalitet,” som det ville være tilfældet i de år, hvor der ingen drab var.

- Man skal se en tendens over nogle år. Det her er heldigvis stadig tal, hvor et ekstra dødsfald vil give en stigning på 20 procent. Enkelte tal betyder meget procentvis, forklarer han og tilføjer:

- Vi har før haft år med op til otte drab, mens jeg har været her. Tidligere endnu flere. Det her er usædvanligt højt antal drab på årets første fire måneder. Det komprimerer det, og vi må håbe, at vi ikke ser flere drab i år. Men det er der nok ingen garanti for, erkender Morten Nielsen, der har været i Grønlands Politi i over 15 år.

