Chauffør i dumper-ulykke dømt – anker til Landsretten

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 31. oktober 2023 - 14:56

En 41-årig mand er dømt til 30 dages betinget anbringelse i anstalten for uagtsomt manddrab med to års prøvetid i en tragisk sag.

En 63-årig kvinde har den 10., februar i år mistet livet efter at være blevet påkørt af en dumper i Nuuk. Der er netop faldet en dom i sagen i Sermersooq Kredsret, hvor retten følger anklagerens påstand.

- Han bliver dømt i alle fem forhold, hvor retten også følger anklagemyndighedens påstand i udmålingen af foranstaltningen, fortæller anklager Anita Skytthe Larsen til Sermitsiaq.AG.

Han mister dermed kørekortet i 10 år og skal betale en bøde på 45.000 kroner.

Anker sag om uagtsomt manddrab

Manden er af kredsretten dømt for spirituskørsel to gange og for falsk anmeldelse om biltyveri efter selv at have kørt en bil i en grøft. Samtidig er han dømt for ikke at have fulgt skilt om vigepligt i færdselsloven samt dømt for uagtsomt manddrab på en 63-årig kvinde.

- Færdselsuheldet tilbage i februar er selvfølgelig en meget ulykkelig sag for alle. Men jeg er selvfølgelig tilfreds med, at retten har fulgt anklagerens påstand og er enig med anklageren omkring udmåling af foranstaltningen, siger Anita Skytthe Larsen.

Den 41-årig mand har anket sag om uagtsomt manddrab til Landsretten men har modtaget dommen om spirituskørsel samt falsk anmeldelse om biltyveri.