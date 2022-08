Charlotte Pike stopper i Inatsisartut

Kassaaluk Kristensen Fredag, 19. august 2022 - 09:44

Charlotte Pike (IA) vælger at træde ud af Inatsisartut med øjeblikkelig virkning. Dermed er hun tredje politiker i rækken fra Inuit Ataqatigiit, der vælger at træde ud i denne valgperiode. Også Sofie Geisler og Pipaluk Lynge-Rasmussen er trådt ud af Inatsisartut efter at have fået jobtilbud, de ikke kunne sige nej til.

Charlotte Pike blev valgt som suppleant til Inatsisartut ved valget i foråret 2021. Hun kom kort tid efter valget ind i Inatsisartut som medlem på grund af IA's koalitionsdannelse, hvor flere IA-politikere søgte orlov i forbindelse med deres indtræden i Naalakkersuisut.

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer Charlotte Pike, at hendes beslutning er bundet i hendes ønske om at være der for sin familie og især sine tre børn, der i dag er 6, 11 og 13 år.

- Jeg har overvejet min beslutning grundigt, og overvejet det i op til to måneder, før jeg tog beslutningen. Den er ellers ikke svær, for jeg ønsker at være der for mine børn under deres opvækst, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Langdistance og måneders adskillelse

På Inuit Ataqatigiits Facebookside forklarer Charlotte Pike, at hendes fravær i flere måneder to gange årligt på grund af samlinger har fået dårlig indvirkning på hendes børns sundhed og udvikling.

- Det er vigtigt for mig, at mine børn ikke skal have bekymringer om, at ”mor skal være væk i lang tid”, skriver hun.

Inatsisartut holder samlinger to gange årligt med cirka to måneders varighed.

Charlotte Pike blev valgt ind som suppleant efter Inuit Ataqatigiit vandt valget i april 2021. Før denne valgperiode har Pike også siddet som kommunalbestyrelsesmedlem, hvor hun blev valgt ind i 2013.

Flere år som politiker

Som politiker har hun holdt fokus på udvikling og bedre vilkår for østgrønlandske byer og bosteder. Og hun forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at hun vil fortsætte sit arbejde i sin hjemby Ittoqqortoormiit.

- Jeg er stadig interesseret i at være med til at udvikle min by. Om jeg vender tilbage til politik på et tidspunkt, ved jeg endnu ikke. Men vi er altid åbne for dialog, når folk kommer til vores by, siger hun.

Charlotte Pike er allerede begyndt at arbejde i sin gamle stilling som leder af kultur- og fritidsafdelingen i Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning i Ittoqqortoormiit. Hun har arbejdet der i snart ti år.