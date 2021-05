Charlotte Ludvigsen indsættes som borgmester

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 03. maj 2021 - 17:44

34-årige Charlotte Ludvigsen blev under mandagens konstituerende møde i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq indstillet og enstemmigt valgt som borgmester for de næste fire år.

- Jeg er sikker på, at vi de næste fire år vil arbejde for kommunen med vore hjerter på rette sted. Om borgerne bor i Paamiut, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq eller Nuuk og dertilhørende bygder, så skal vi arbejde for dem ligeligt og med hjertet, siger Charlotte Ludvigsen blandt andet under sin indsættelsestale.

Den nyindsatte borgmester understreger, at hun forventer godt samarbejde partierne imellem i både kommunalbestyrelsen og i udvalgene.

- Vi folkevalgte skal arbejde for vælgerne som deres repræsentanter i kommunen. Borgerne skal forvente store ændringer på folkeskoleområdet, handicapområdet, erhvervsområdet og generelt med udviklingen af kommunen. Det glæder vi os til, siger hun.

1. viceborgmester bliver Justus Hansen (D), mens Emanuel Nûko (N) bliver 2. viceborgmester.

Udvalgsformænd på plads

Ved konstituerende møde blev udvalgsformænd og medlemmer også indstillet og godkendt. Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq har en samarbejdsaftale for de næste fire år, hvilket betyder at Siumut står isoleret som oppositionen.

IA, D og N har efter valget et solidt flertal i kommunalbestyrelsen og derved også i udvalgene. Siumut får blot to medlemmer i økonomi og erhvervsudvalg og et medlem i hvert af de andre udvalg.

De nye udvalg ser således ud:

Økonomi og Erhverv:

Charlotte Ludvigsen, IA, formand,

Justus Hansen, D

Juaaka Lyberth, IA

Uju Petersen, IA

Kim Madsen, N

Martha Abelsen, S

Inga Dora G. Markussen, S

Udvalg for Børn og Skole:

Juuaka Lyberth, IA, formand

Poul Petersen, D

Emamuel Nûko, N

Mia Skifte Lynge, IA

Dorthe Marie Mogensen Fontain, S

Udvalg for miljø og anlæg:

Justus Hansen, D, formand

Uju Petersen, IA

Naya-Sophia Lyberth, IA

Lone Rosengreen Pedersen, IA

Peter Davidsen, S

Udvalg for børn og familie:

Avaaraq Olsen, IA

Mia Skifte Lynge, IA

Naya-Sophia Lyberth, IA

Harald Bianco, IA

Laura Taunajik Uitsatikitseq, S

Udvalg for velfærd og arbejdsmarked: