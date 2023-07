Challengerfly har stået på jorden 87 dage det seneste år

Merete Lindstrøm Tirsdag, 25. juli 2023 - 13:16

For andet år i træk er Forsvarets overvågningsfly ikke i stand til at patruljere luftrummet i Grønland i det ønskede omfang på grund af nedbrud. Det skriver DR.dk.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen erkender, at det er uholdbart, at Forsvarets Challengerfly ikke kan leve op til politiske målsætninger om øget overvågning i Grønland. Det siger han til DR.

Under et besøg i Grønland tidligere i år, ville forsvarsministeren dog ikke løfte sløret for, hvilken løsning man vil gå efter i forsvarsforliget, for at leve op til løfterne om øget overvågning.

Rammerne for forsvarsforliget er efterfølgende blevet forhandlet på plads med et budget på 143 milliarder kroner over de næste ti år, så Danmark fra 2030 opfylder et fælles mål i Nato om forsvarsinvesteringer.

Intet om hvordan pengene skal bruges

Der er dog fortsat intet konkret om, hvordan pengene skal bruges, eller om det betyder nye fly eller droner til overvågningsopgaven i Arktis

I 2021 blev Forsvaret tildelt opgaven med at styrke overvågningen i Grønland og udstationerede permanent et Challengerfly til formålet. Men allerede sidste år oplevede flyet betydelige problemer og var kun til rådighed halvdelen af den lovede tid.

Fra august 2022 til juni 2023 har flyet ikke været til rådighed i hele 87 dage, oplyser Troels Lund Poulsen i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg. Og det har ført til bekymring for Grønlands sikkerhed.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz fra IA-partiet kritiserer det danske forsvar for ikke at prioritere overvågningen tilstrækkeligt og påpeger, at dette underminerer tilliden mellem Grønland og Danmark.

Gamle fly

Flyets alder spiller en væsentlig rolle i dets manglende tilgængelighed, da det nærmer sig 25 års tjeneste i det danske flyvevåben. Reparationer og vedligeholdelse tager længere tid og resulterer i lavere rådighedsgrad.

Udover overvågningsopgaver skal flyet også deltage i fiskeriinspektioner og eftersøgnings- og redningsopgaver. Den manglende tilgængelighed påvirker derfor ikke kun overvågningen, men også andre vigtige opgaver.

Forsvaret skal fortsætte med at bidrage til politiets, beredskabets og de civile myndigheders opgaveløsning i og omkring Grønland. Derfor er det nu op til den danske regering og Grønlands Naalakkersuisut at blive enige om, hvilke initiativer der skal sikre en bedre overvågning af luftrummet og land- og havområderne ved Grønland.

Troels Lund Poulsen understreger, at det er nødvendigt at se på muligheden for at anskaffe nye fly for at kunne leve op til overvågningsopgaven, der er af afgørende betydning for Rigsfællesskabet. Forhandlingerne vil også omfatte muligheden for at investere i nye skibe til patruljering af området.