Her er Challengerens afløser

Redaktionen Lørdag, 25. november 2023 - 15:31

Forsvaret sætter nu navn på det fly, der skal afl øse de efterhånden gamle og udslidte Challenger-fly, der i dag bruges til overvågnings- og redningsopgaver i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det har i flere år været målsætningen, at et af Flyvevåbnets tre Challenger-fly altid skal være stationeret i Grønland, men forsvaret har haft svært ved at opfylde den målsætning, fordi flyene ofte er groundede på grund af teknik. Det har fået folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) til at kritisere Danmark for ikke at leve op til sine forpligtelser over for Grønland (se Sermitsiaq 2023/31).

Forsvaret ønsker at udskifte Challengerfl yene med overvågningsfl yet P8 Poseidon fra Boeing. Anskaffelsen skal ske i årene 2030 – 2032 og forventes at koste 6,9 milliarder kroner.

P8 Poseidon kom på markedet i 2009 og bruges af blandt andre USA, Canada, Tyskland, Storbritannien, Australien og Indien. Også Norge har anskaffet fem eksemplarer af flyet, der skal overvåge landets store søterritorium. Det første fly blev leveret til det norske luftvåben sidste år – og det er planen, at de nye fl y er operationelle fra årsskiftet. Flyene er stationeret på den nordnorske flybase Evenes nær Narvik mellem Bodø og Tromsø.

