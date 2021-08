Challenger flytter permanent til Kangerlussuaq

Redaktionen Onsdag, 04. august 2021 - 09:29

Forsvaret har i mange år haft et fly af typen Challenger CL604 udstationeret i Kangerlussuaq omkring 220 dage om året. Men fremover skal flyet altså være permanent i Grønland.

Challenger CL-604 Besætning: 2-5 Fart (maks.): 850 km/t Aktionsradius: 6.500 km Spændevidde: 19,6 m Længde: 20,9 m

Det er et initiativ fra Arktisaftalen fra 2016, lyder det i en pressemeddelelse fra Forsvaret.

- Luftgruppe Vest og Challenger-flyet er et meget brugbart redskab, som sammen med vores øvrige enheder og kapaciteter, fx inspektionsskibe, inspektionsfartøjer, helikoptere, siriuspatruljen osv. giver et godt beredskab i mange situationer i Grønland, siger chefen for Arktisk Kommando, kontreadmiral Martin la Cour-Andersen.

- Flyet giver blandt andet mulighed for at få radarbilleder, infrarødoptagelser, almindelig optagelser og øjenvidneberetninger fra besætningen hjem fra stort set alle egne af Grønland og Færøerne på blot et par timer og få et overblik over situationen, uanset om det gælder redningsaktioner på havet, eftersøgninger i fjeldet, skibe med brand eller slagside, store fjeldskred og så videre, forklarer kontreadmiralen.

Vigtigt bidrag til sikkerheden

Challengerflyets styrke er ifølge forsvaret, at den kan indsamle informationer, som Forsvarets og beredskabets øvrige enheder, skibe, helikoptere og fly, kan bruge til for eksempel at redde folk op af havet.

Challengeren kan således dirigere de andre enheder det rigtige sted hen, men kan også selv være direkte behjælpelig i nødsituationer.

- Vi har med Luftgruppe Vest og Challengeren en fremragende kapacitet til at hjælpe alle steder i Grønland med både rekognoscering og dirigering af vores øvrige enheder og med direkte hjælp i form af redningsflåder og nødhjælpspakker. Det er et signifikant bidrag til sikkerheden i Grønland, på Færøerne og til civilsamfundet,siger siger Martin la Cour-Andersen.

Bruges også til miljøopgaver

Flyets øvrige opgaver er suværenitetshævdelse og patruljering over landet og i det endnu større luftrum. Flyet har også en stor opgave i fiskerinspektion, som bidrager til, at fiskeriaftaler og lovgivning overholdes også på de dele af havet, som ellers er svært tilgængelige.

Flyet bidrager også med transportopgaver og miljøovervågning som for eksempel rekognoscering af oliespild.

Forsvaret oplyser, at der fortsat kan være korte fraværsperioder ved vedligehold og reparation af flyet samt ved besætningsskifte