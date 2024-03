Certificeret grønlandsk guld har brandingpotentiale

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 08. marts 2024 - 08:34

”I forbindelse med genåbningen af Nalunaq-guldminen, bør det være et krav til Amaroq Minerals, at de pålægges at fremstille certificeret grønlandsk guld i form af større og mindre barer med dokumentation for oprindelse, og at guldet er udvundet miljømæssigt forsvarligt”. Sådan skriver indehaver af smykkeværkstedet Kassoq, Palle Møller i et høringssvar.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Amaroq Minerals’ guldmineprojekt i Nalunaq har været i høring frem til 1. marts, og undervejs har der også været afholdt høringsmøder i Sydgrønland. Forventningen er, at selskabet påbegynder prøveudvinding senere på året.

Gennemsigtig proces

Ifølge Palle Møller så vil Grønland gå glip af en væsentlig brandingmulighed, hvis guldet fra Nalunaq blandet med guld fra andre steder i verden. Det skal med andre ord kunne certificeres, at udvindingen er foregået miljømæssigt forsvarligt, og at processen fra mine til slutbruger er transparent og kan dokumenters.

