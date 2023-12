CEO: Royal Greenland er udfordret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. december 2023 - 07:46

Royal Greenland kæmper indædt på flere markeder for at sikre en positiv bundlinje for 2023.

Det var ledelsens forventning, da man fremlagde halvårsregnskabet for 2023, at man i 2. halvår ville kunne lande et positivt årsresultat i nærheden af 100 millioner kroner. Det bliver meget svært at nå, lyder den triste melding fra selskabets topchef.

- Den negative tendens, som vi oplevede i 1. halvår af 2023, er desværre fortsat. Vi havde håbet på, at 2. halvår ville give os mere medvind, men på flere markeder er vi fortsat udfordret, oplyser Royal Greenlands administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand til Sermitsiaq.AG.

Håber på positivt resultat

- Som det ser ud i dag, hvor året nærmer sig sin afslutning, kæmper vi med at nå et årsresultat, der trods alt er positiv, afslører direktøren.

Der er flere faktorer, der spiller ind negativt:

Salget af skalrejer går godt i Kina, men priserne er under kraftigt pres

Salget af hellefisk til gode priser er udfordret

I Europa er forbrugerne gået fra højkvalitetsprodukter til lavkvalitet. Inflationen har ramt europærerne på pengepungen og medført et nyt indkøbsmønster

Fangst af rejer er reduceret, og der fanges færre af de store skalrejer, som man tjener flest penge på

Brændstofpriserne er fortsat høje og med konflikten i Mellemøsten er der ikke tegn på bedring

Prisen på torsk er under pres (I Europa er den faldet med 37%) og der er store varelagre

CEO i Royal Greenland Susanne Arfelt Rajamand Royal Greenland

- Vi arbejder målrelttet på at imødegå de udfordringer, som vi oplever på vore markeder, oplyser direktøren, der imidlertid kan glæde sig over, at investeringerne i Canada nu bidrager positivt.

Canada bidrager positivt

- Sidste år var vi udfordret i Canada på snekrabber. Nu har vi fået solgt ud af vore lagre af snekrabber, og i dag får vi faktisk en rigtig god pris for snekrabber, der bidrager positivt til vores forretning, oplyser Susanne Arfelt Rajamand, der glæder sig over udviklingen i Canada, der i 2022 var stærkt udfordret, og hvor man blev nødsaget til at foretage en større nedskrivning.

Direktøren nævner også, at det pelagiske fiskeri efter især lodde og makrel går rigtig godt, men det udgør forsat en mindre del af forretningen.

- Det er naturligvis ærgerligt, at vi er udfordret på flere af vore allervigtigste markeder. Vi kender vort samfundsansvar og betydning for Grønland, så vi arbejder benhårdt på at sikre, at Royal Greenland kan bidrage positivt til samfundet, understreger direktøren.

Krige påvirker RG

- Krig i Ukraine og nu en konflikt i Mellemøsten, som måske vil sende oliepriserne op i nye højder, er faktorer, som påvirker vores forretning, og som vi ikke er herre over. Vi er imidlertid parat til at tage kampen op, tilpasse os og vende den kedelige udvikling, vi har været vidne til her i 2023, siger en optimistisk direktør.