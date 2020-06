Center for computerspil på vej til de unge

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. juni 2020 - 14:58

Økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq skal på sit kommende møde den 25. juni tage stilling til, om kommunen skal investere i 10 til 13 computere, så unge får udvidet sine aktivitetsmuligheder i fritidsklub-ordningen.

- Der har igennem de seneste år været en voksende interesse for e-sport, i takt med at e-sport vinder mere og mere ankerkendelse som konkurrencesport. Det er vigtigt, at de aktiviteter der udbydes i fritidsklubberne er tidsvarende og interessante for de unge, for at sikre at fritidsklubberne er et attraktivt tilbud. Etablering af e-sports faciliteter i kommunens fritidsklubtilbud, vil være en fornyelse af de tilbud, der udbydes. Derudover kan det tiltrække unge med interesse for computerspil, som ikke nødvendigvis er interesseret i de aktiviteter, der udbydes i klubberne i dag, fremgår det af den faglige vurdering som er tilsendt politikerne forud for udvalgsmødet.

Investeringen

E-sportscenteret skal placeres i et af de eksisterende klubtilbud, og hvor der er en tilfredsstillende internetforbindelse.

Investeringen i 13 computere vil løbe op i 150.000 til 200.000 kroner, som skal findes på Sundhed og Fritidsafdelingens eksisterende budget. Forvaltningen forventer, at udgiften til drift og vedligehold vil løbe op i 12.000 kroner årligt.

Vælger politikerne i økonomiudvalget at godkende indstillingen skal den videre og op i kommunalbestyrelsen, der skal træffe den endelige beslutning.