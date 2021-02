Carla Sands anklaget for at begå lovbrud

Ritzaus Bureau Fredag, 19. februar 2021 - 08:11

Det fremgår af en indberetning fra et officielt kontrolorgan, U.S. Office of Special Counsel (OSC), til præsident Joe Biden. Det skriver netmediet Politico.

Blandt andet har Carla Sands brugt ambassadens officielle Twitter-konto til at opfordre amerikanske vælgere til at donere penge til den valgkampagne, der skulle sørge for genvalg af hendes chef, daværende præsident Donald Trump.

Det er i strid med den såkaldte Hatch-lov, der siger, at embedsmænd i den føderale regering - herunder ambassadører - arbejder for alle amerikanske borgere og ikke må være partipolitiske i deres udsagn.

Flere gange har Carla Sands skrevet tweets med kritik af de daværende demokratiske præsidentkandidater. Det gælder blandt andre Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris og Pete Buttigieg.

"Målrettede angreb"

Der har været flere "målrettede angreb" mod dem, fremgår det af den indberetning, der nu er sendt til Biden.

Sands har desuden postet en lang række tweets fra forskellige grupper, der støtter Trump.

Artikler fra det stærkt højreorienterede medie Breitbart med kritik af Demokraterne har hun også gengivet på ambassadens officielle Twitter-konto.

- Ambassadør Sands' overtrædelser af Hatch-loven skete bevidst og forsætligt, hedder det i indberetningen.

Sands kendte til Hatch-loven og fik over flere måneder en række advarsler fra andre embedsmænd i Washington om, at hun overtrådte loven med sine tweets.

I alt 11 gange er hun blevet undervist i eller mindet om indholdet af Hatch-loven.

Sands er uenig

Den tidligere ambassadørs advokater skriver i et svar til OSC, at de er uenige i de "juridiske analyser og konklusioner".

Det har ikke været muligt for Politico at få en kommentar fra Carla Sands selv.

Sands forlod posten som ambassadør i Danmark i januar. Hun er midlertidigt blevet afløst af charge d'affaires Stuart A. Dwyer, indtil Biden udpeger en ny ambassadør.

Sands bor i Pennsylvania nu. Der er forlydender om, at hun vil forsøge at blive valgt ind i USA's Kongres, skriver Politico.