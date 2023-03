Cannabisolie er legaliseret: Kun en virksomhed har ansøgt om at handle den

Anders Rytoft Torsdag, 16. marts 2023 - 10:12

Naalakkersuisut skal passe på folkesundheden i forvaltningen af loven. Der er nemlig ikke noget klart billede af, hvordan lovliggørelsen af importen af cannabisolie vil påvirke folkesundheden.

Sådan lød det fra Familie- og Sundhedsudvalget sidste år.

LÆS OGSÅ: Udvalg betænkelig ved cannabis-olier: Husk at holde øje med folkesundheden

En løftet pegefinger, der er blevet gjort til skamme, tyder det på. Det er nu to og en halv måned siden, at cannabisolie, som maksimalt indeholder 0,2 procent af stoffet THC, blev legaliseret.

Stort set alle virksomheder kan ansøge

Alligvel har kun en virksomhed i hele landet ansøgt Landslægeembedet om at indføre cannabisolien med henblik på salg. Ansøgningen er under behandling.

Det er på trods af, at enhver virksomhed, der ikke er under insolvensbehandling og som har et gyldigt CVR-nummer, har mulighed for at søge om tilladelse til at indføre cannabisprodukter på under 0,2 procent THC.

Det oplyser naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA), til medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen (IA). Ifølge Mariia Simonensen har mange set frem til, at olien kunne købes, men de må altså tålmodigt vente.

Ifølge loven må borgere ikke købe cannabisolier i eksempelvis Danmark og indføre dem. Borgere skal i stedet købe disse indenfor landets grænser og kan kun indkøbe produkterne fra virksomheder og selskaber, som har fået tilladelse til at indføre produkterne til landet.

Det er altså ikke muligt på nuværende tidspunkt.