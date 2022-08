Cannabisolie kan blive lovligt fra januar

Thomas Munk Veirum Fredag, 26. august 2022 - 07:47

Tilbage i 2019 var der på efterårssamlingen flertal for at ophæve forbuddet mod handel med visse cannabisprodukter, der havde et maksimalt THC-indhold på 0,2 procent, heriblandt cannabisolie.

Nu er arbejder Naalakkersuisut videre med at få ført beslutningen ud i livet. Det skal nemlig være lovligt at købe cannabisolie her i landet med et indhold på til 0,2 procent af stoffet THC.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut har udsat ny cannabis-lov

Det viser materialet til en ny bekendtgørelse, som Naalakkersuisut har sendt i høring. Ifølge materialet forventer Naalakkersuisut, at ændringen træder i kraft pr 1. januar 2023.

- Bekendtgørelsen (har) til formål at imødekomme Inatsisartutbeslutningerne af 2019 vedrørende lovliggørelse af køb, salg og indførsel af cannabisprodukter, herunder cannabisolier, der indeholder CBD, og som maksimalt indeholder 0,2 % THC, står der i materialet om den nye bekendtgørelse.

Hvad er THC og CBD Den danske Sundhedsstyrelse skriver følgende om THC og CBD: De 2 vigtigste aktive bestanddele i cannabis er cannabinoiderne delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). Rusen skyldes primært THC, mens CBD virker dæmpende på angst. CBD virker muligvis også antipsykotisk. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Bekendtgørelsen rummer en omfattende liste af euforiserende stoffer, som er forbudte at have i Grønland, men Cannabis er undtaget fra bekendtgørelsen, såfremt to betingelser er opfyldt:

at THC-indholdet i stoffet skal være på højest 0,2 % og at stoffet skal være indført til landet af en juridisk person, som har fået tilladelse hertil af Landslægeembedet.

Ny lov om euforiserende stoffer

Betingelse nummer to betyder, at man som borger ikke må købe cannabisolier i eksempelvis Danmark og indføre dem

- Borgere skal i stedet købe disse indenfor landets grænser og kan kun indkøbe produkterne fra virksomheder og selskaber, som har fået tilladelse til at indføre produkterne til landet, står der om formålet med bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen med de nye regler er afhængig af en ny inatsisartutlov om euforiserende stoffer. Den nye lov forventes at blive behandlet på den kommende efterårssamling.