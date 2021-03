Cannabis har ingen effekt på smerter

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. marts 2021 - 13:23

Der har været stor grønlandsk opmærksomhed om i større omfang at tillade cannabis, som smertelindrende middel. Ny forskning fastslår imidlertid, at cannabis ikke har nogen effekt, når det gælder smertelindring.

- Vi har nu afsluttet to og et halvt års intensivt arbejde, hvor vi har gennemgået al videnskabelig litteratur af høj kvalitet på området og konkluderet, at cannabis har en god virkning på smertesystemet hos forsøgsdyr, men den smertelindrende effekt kan ikke genfindes i kliniske studier på smertepatienter, oplyser professor og smerteforsker Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet, der har stået i spidsen for forskningsprojektet.

Bivirkninger

Han pointerer desuden, at studierne viser, ”at chancerne for at opleve bivirkninger er store”. Udredningsarbejdet er baseret på studier af den højeste kvalitet, man kunne finde, der samlet inkluderer mere end 7.000 smertepatienter.

Forskningen er det mest omfattende, der har fundet sted på verdensplan, og om forskellen på effekten i forhold til dyr og mennesker siger professoren:

- Det er et kendt problem inden for udvikling af smertelægemidler, at de dyreeksperimentelle data ofte ikke lader sig overføre til mennesker. Det er en af årsagerne til, at der i dag ikke er mange lægemidler til rådighed for smertepatienter.

I pressemeddelelsen om forskningsresultaterne fremgår det, at bivirkningerne af cannabis, der indeholder det euforiserende stof THC, kan være milde, men også alvorlige afhængig af THC-koncentrationen. I den milde ende ses oftest bivirkninger som svimmelhed, træthed og uopmærksomhed, mens der ved højere THC-koncentrationer kan være svære bivirkninger som eufori, afhængighed, psykose, hukommelses- og koncentrationsproblemer og depression.

Kontrollerede forhold

- Normalt gennemgår lægemidler en lang og meget kompliceret godkendelsesproces, hvor Lægemiddelstyrelsen vurderer et middels effekter versus bivirkninger. Men den medicinske cannabis, som kan ordineres til smertepatienter, er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen og ikke produceret og emballeret under samme kontrollerede forhold som almindelige lægemidler. Det gør det særdeles vanskeligt at vide, hvor kraftig en dosis cannabis, patienten egentlig udsættes for og hvilke effekter og bivirkninger man kan forvente, forklarer Lars Arendt-Nielsen og fortsætter:

- Man kan herved udsætte sårbare smertepatienter for en række bivirkninger uden de oplever nogen smertelindrende effekt. Faktisk ved vi heller ikke, hvilke langtidseffekter medicinsk cannabis kan påføre patienterne.

Det bliver imidlertid understreget, at man ikke opfordrer patienter, der i dag modtager medicinsk cannabis til at stoppe, men at man er i tæt dialog med sin læge omkring bådee effekt og bivirkninger, siger professoren.

Ny lov på vej i Grønland

Naalakkersuisoq for sundhed Anna Wangenheim oplyste tilbage i december 2020, at man havde en forventning om at præsenteret en ny cannabislov i løbet af 2022.

Der var nemlig flertal i Inatsisartut for at ophæve forbud mod produkter der indeholder maksimalt 0,2 procent THC.

