Canadisk fagforbund: Grønlands regering dominerer vores fiskeri

redaktionen Onsdag, 24. marts 2021 - 16:04

I en ny kampagne, der blandt andet er lanceret på Facebook, skildres Royal Greenland som den store, stygge ulv, der er ankommet til Newfoundland og Labrador for at dominere det lokale fiskerierhverv, skriver avisen AG.

– Royal Greenland er dårligt nyt for os. En udenlandsk regering (Naalakkersuisut, red.) har via sit selskab fået kontrol over store dele af vores fiskeri, lyder et par af de skarpe og gennemgående budskaber.

Afsenderen er det lokale fagforbund, FFAW, som med 15.000 medlemmer i ryggen har en betydelig slagkraft i Canadas østligste provins, hvor Royal Greenland de seneste år har opkøbt fabrikker med stor succes.

Trussel mod kystfiskeriet

De tre flot producerede, men også ensidige videofilm, som FFAW har produceret – og som er planlagt til at køre tre uger i marts – har som overordnet præmis, at mange ting var bedre i gamle dage. Altså før Royal Greenland købte sig ind i fiskefabrikken Quin-Sea Fisheries og begyndte at brede sine grønlandske fangarme ud over området.

Ifølge en af videofilmene driver Royal Greenland nu 11 fabrikker og indhandlingssteder i den canadiske kystprovins.

– Virksomhedskoncentration har generelt været en af de største trusler mod kystfiskeriet, udtalte FFAWs formand Keith Sullivan ved præsentationen af kampagnen i begyndelsen af denne måned.

Læs hele artiklen i ugens udgave af avisen AG. Køb avisen her: