Canada: Stolen vakler under skandaleramt Trudeau

Ritzau Torsdag, 07. marts 2019 - 05:33

Canadas premierminister, Justin Trudeau, kæmper mod sin første store politiske skandale og mister terræn i meningsmålingerne.

Skandalen var forsidestof igen onsdag, da Trudeaus tidligere rådgiver og sekretær støttede ham ved en høring et parlamentsudvalg.

Støtten til Trudeau kom samme dag som en ny meningsmåling viste, at det Liberale parti, som ledes af Trudeau, er gået markant tilbage. Partiet er for første gang mindre end det konservative parti.

Meningsmålingen fra Ipsos viser, at Trudeaus parti står til at få 31 procent af stemmerne, mens de konservative under ledelse af Andrew Scheer, står til at få 40 procent.

Canada skal til valg senest den 21. oktober i år.

Gerald Butts, som er en nær ven af Trudeau, og som tidligere var hans vigtigste sekretær, gav i parlamentsudvalget Trudeau tiltrængt støtte i en sag omkring en skandale, som har ført til regeringsmedlemmers tilbagetræden.

Jane Philpott, formand for Canadas budgetkontor, sagde tidligere på ugen, at hun går af, da hun ikke længere kan forsvare Trudeau-regeringen.

Jane Philpott er tidligere minister for sundhed og Canadas oprindelige folk.

Hun tog afstand fra Trudeau, der anklages for at have blandet sig i en sag mod en stor, canadisk virksomhed.

Anklagerne kommer fra den tidligere justitsminister Jody Wilson-Raybould, der den 28. februar afgav forklaring til parlamentets retsudvalg.

Ifølge Jody Wilson-Raybould modtog hun sidste år "indirekte trusler" fra regeringen med Trudeau i spidsen.

De indirekte trusler kom, da hun undersøgte korruptionsanklager mod den Montreal-baserede ingeniørvirksomhed SNC-Lavalin.

SNC-Lavalin har 9000 ansatte i Canada, herunder 3400 alene i Quebec, og flere end 50.000 ansatte verden over.

En eventuel korruptionsdom mod SNC-Lavalin ville medføre et forbud mod at arbejde for den canadiske stat i et årti.

I alt 11 personer fra regeringen forsøgte ifølge Wilson-Raybould at få hende til at lade sagen ligge.