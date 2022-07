Canadas oprindelige folk har ventet længe på pavens undskyldning

Ritzau Tirsdag, 26. juli 2022 - 07:00

- Ord kan ikke beskrive, hvor vigtig i dag er for den helende rejse.



Sådan lyder det fra Vernon Saddleback, der er et af overhovederne i Maskwacis-reservatet, som pave Frans har besøgt i forbindelse med sit besøg i Canada.



Her har han givet en undskyldning til det oprindelige folk i Canada, der i årtier har været ofre for overgreb begået på flere canadiske kostskoler drevet af den katolske kirke.



- Med skam beder jeg uforbeholdent om tilgivelse for alt det onde begået af så mange kristne mod det oprindelige folk, sagde pave Frans i en tale mandag.



I talen opfordrede paven til en grundig undersøgelse af skolerne og mere hjælp til de overlevende og deres efterkommere.



Han kaldte desuden assimileringen af de oprindelige folks børn for en katastrofal fejl.



- Jeg beder især om tilgivelse for den måde, hvorpå mange medlemmer af kirken og religiøse samfund samarbejdede på i projekter med kulturel ødelæggelse og tvungen assimilering, som blev fremmet af regeringer dengang, siger han.



Fokus er rettet mod fortidens grusomheder, efter at der siden maj sidste år er fundet mere end 1300 umærkede grave nær de tidligere kostskoler.



Forholdene på kostskolerne har længe været kritiseret. De begyndte deres virke i 1831 og lukkede i 1996. Mere end 150.000 børn blev fjernet fra deres familier og sendt på kostskole.



- Undskyld, sagde den 85-årige pave derfor mandag.



Her bad han "ydmygt om tilgivelse for den ondskab", den katolske kirke stod bag, som er begået mod mange oprindelige folk.



Følelserne blandt de tilstedeværende var tydelige, mens paven talte i Masckwacis.



Flere hundrede mennesker, mange iført en traditionel dragt, var til stede sammen med blandt andre landets premierminister, Justin Trudeau.



Mange har ventet på de ord længe.



- Jeg har ventet 50 år på den her undskyldning, siger en af de tidligere elever, Evelyn Korkmaz.



- I dag har jeg endelig hørt dem, siger hun.



I september sidste år undskyldte sammenslutningen af biskopper i Canada for overgrebene, og mandag blev det altså pavens tur.



/ritzau/Reuters