Canadas befolkning vokser med over en million borgere på et år

Thomas Munk Veirum Søndag, 26. marts 2023 - 13:17

Befolkningstallet i Canada har overskredet 39 millioner.

I 2022 voksede befolkningen således fra 38.516.138 til 39.566.248 borgere ifølge Canadas Statistik, rapporterer BBC.

Det er første gang i historien, at befolkningstilvæksten er over en million på et enkelt år.

Befolkningstilvæksten tilskrives i høj grad international indvandring til Canada.

Den canadiske regering har haft fokus på at rekruttere migranter til landet for at lette manglen på arbejdskraft og for at understøtte en aldrende befolkning.

Plan om en halv million indvandrere årligt

I den forbindelse har Canada i de seneste år taget imod titusinder af flygtninge fra blandt andet Syrien, Afghanistan og Ukraine.

Premierminister Justin Trudeaus regering annoncerede sidste år en plan om at byde en halv million immigranter velkommen om året inden 2025.

Canada tog imod 437.000 immigranter i 2022, mens antallet af såkaldte 'ikke-permanente' indbyggere i landet steg med 607.782, hvilket betød et rekordår for behandling af ​​immigrationsansøgninger.