Canada imponerede trods exit: Kan konkurrere med de bedste

Ritzaus Bureau Mandag, 28. november 2022 - 06:49

Canada er ude af VM i fodbold allerede efter to gruppekampe, men holdet nåede at vise sig flot frem i kampene mod Belgien og Kroatien.

Mod Belgien var Canada bedst, men kunne ikke score og tabte så 0-1, og søndag mod Kroatien førte Canada med 1-0, inden VM-finalisten fra 2018 fik overtaget og sejrede med 4-1.

Canadas landstræner, John Herdman, er stolt af sit hold.

- Vi viste i de første 25 minutter, at lille gamle Canada kan konkurrere med de bedste i verden. Vi fik vist, at vi er konkurrencedygtige, siger John Herdman ifølge Reuters.

Han havde inden opgøret tændt ild i modstanderens spillere ved at sige, at Canada ville smadre Kroatien, men Herdman fortryder ikke sin udtalelse.

- Slet ikke. Vi havde respekt for Kroatien, men vi er her for at presse os selv til det yderste som hold, siger Herdman.

Selv om det allerede står klart, at Canada ikke avancerer ved VM, venter en vigtig sidste gruppekamp mod Marokko på torsdag.

- Vi har en stor kamp foran os og har en hel masse at spille for. Det handler om at få et resultat med hjem og vinde for Canada, lyder det fra landstræneren.

Målet mod Kroatien var Canadas første ved en VM-slutrunde, og Herdman tilføjer, at VM i 2022 er et skridt i den retning, før Canada i 2026 skal være vært for slutrunden sammen med USA og Mexico.

Inden sidste runde i gruppe F fører Kroatien og Marokko med fire point foran Belgien med tre.

