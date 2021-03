Campus Kujalleq udklækker første fjernstudent 

redaktionen Tirsdag, 09. marts 2021 - 07:38

I denne uge får Aviâja Lennert bevis for at have gennemført erviceøkonom-uddannelsen ved fjernstudie.

Til dagligt driver hun sammen med sin mand Klaus Frederiksen fåreholderstedet Tasiusaq på nordsiden af Narsaq- halvøen. Derudover underviser hun på skolen i Qassiarsuk. De har også en selvstændig turistvirksomhed med en lang række tilbud ved fåreholderstedet under konceptet Farm Holiday. Og hun har så været under uddannelse gennem fjernundervisning siden 2018, fremgår det af en pressemeddelelse fra Campus Kujalleq.

- Grunden til, at jeg tog SØK-uddannelsen, er, at jeg vil have mere baggrundsviden om det erhverv, jeg har startet op. Hvis jeg vil udvide virksomheden eller have flere produkter, er jeg er nødt til at have gode værktøjer i min rygsæk for at kunne arbejde professionelt med at servicere turisterne, siger Aviâja Lennert i meddelelsen.

Udfordringer

Dog har der været udfordringer undervejs i uddannelsen.

- Den største udfordring har været at være alene. Jeg har ikke kunnet sidde i en klasse og diskutere sammen med mine klassekammerater. Men jeg har haft nogle søde lærere, som jeg nemt kunne komme i kontakt med, og de stod altid til rådighed, hvis der var noget jeg ville tale eller var i tvivl om, fremhæver hun.

Hun afslutter uddannelsen på torsdag lidt senere end sine oprindelige klassekammerater, da hendes sidste prøve ikke har kunnet gennemføres før nu på grund af corona.