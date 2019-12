Camp under opførelse

Redaktionen Søndag, 01. december 2019 - 12:28

Et tømrerteam fra Island, lokale tømrere og medarbejdere fra Munck Civil Engineering (MCE), samt et praktikhold af unge fra produktionsskolen i Nuuk er i øjeblikket i gang med at opføre campen, der skal huse medarbejdere ved lufthavnsbyggeriet i Nuuk.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Per Helming Johansson er projektleder på byggeriet i Nuuk. Han fortæller, at de aktuelt er i gang med at bygge kontorer til bygherren KAIR og rådgiver Inuplan samt til MCE’s byggeledelse. Dertil skal der opføres parkeringsfaciliteter, bygninger til kantine og fællesarealer for de ansatte samt to beboelseslænger til de ansatte, der ikke har en bolig i Nuuk. Campen forventes færdiggjort, og helt klar til ibrugtagning midt i februar måned. Dele af campen vil dog allerede blive taget i brug i løbet af december.

– Vi satser på at få plads til at have 60-70 ansatte boende på campen. Vi har indtil videre ansat en del lokale, og kan vi blive ved med det, så vil der være færre medarbejdere, der skal bo herude, fortæller Per Helming Johansson, der er positiv overrasket over den respons, man har fået fra de lokale.

I perioden fra 18. november 2019 og frem til august 2021 er Illerngit 2001-vejen lukket. Vejen er spærret ved Borgmestervejen (Borgm. Anniitap Aqq.), og fra den anden side er der indkørsel forbudt ved lufthavnen omkring Air Greenland. Her er arbejdskørsel dog tilladt for ansatte og folk med ærinde på byggepladsen.

Du kan læse mere om det indledende arbejde med de nye lufthavne i avisen Sermitsiaq, som du kan adgang til her: