Camilla får børnebog nomineret til stor pris

Redaktionen Fredag, 05. april 2019 - 09:59

Det er børnebogen Tuttuarannguaq - Den søde rensdyr unge - af Camilla Sommer, illustreret af Pernille Kreutzmann, der er blevet nomineret.

I indstillingen står der:

- Camilla Sommers bog er enkel, men stiller skarpt på det eksistentielle tema. Hun lader sine dyrefigurer, udstyret med genkendelige menneskelige egenskaber og følelser, tumle med etiske udfordringer og eksistentielle spørgsmål. Samtidig minder bogen om de mulige venskaber, der findes på trods af forskelle.

Smukt illustreret

- Historien om rensdyrungen er illustreret af Pernille Kreutzmann. Illustrationerne er smukke og fungerer godt i samspil med fortællingen, samtidig med at de understøtter barnets oplevelse af situationen. Gennem billederne oplever læseren, hvor lille rensdyrungen er i forhold til den mægtige natur, og de bringer læseren tættere på rensdyrets oplevelse. Samtidig stimulerer tekst og billeder tanker og fantasi og giver læseren mulighed og plads til at tænke selv.

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris blev første gang uddelt i 2013, og gives til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af de nordiske sprog.

- Formålet med prisen er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og at anerkende enestående kunstneriske indsatser. Priserne skal bidrage til at synliggøre og markere det nordiske samarbejde, fremgår det af Nordisk Samarbejde.

350.000 kroner

Prisen er på 350.000 kroner. 12 værker er indstillet til prisen og vinderen offentliggøres den 29. oktober i forbindelse med Nordisk Råds session i Stockholm.