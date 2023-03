Bygninger fortæller om liv og identitet i dag

Redaktionen Lørdag, 04. marts 2023 - 15:31

Qeqqata Kommunia er i øjeblikket i gang med at registrere og undersøge kommunens kulturhistoriske og arkitektoniske bygningsarv.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Naalakkersuisut har tidligere kortlagt og vurderet den kulturhistoriske bygningsarv. I 1990 blev der udarbejdet de såkaldte gule bynotater, som beskriver de bevaringsværdige bygninger i de enkelte byer og bygder. Kommunen er i dag ansvarlige for det bevaringsværdige og har til opgave at gøre status på de bevaringsværdige områder, og hvordan de bedst sikres.

Projektet blev forsøgt igangsat for to år siden, men er først for alvor startet for et halvt år siden. Registreringen af de bevaringsværdige bygninger og områder er allerede foretaget, og kommunen arbejder nu på at analysere, om de stadig er bevaringsværdige. Nogle bygninger er stadig i god stand, mens andre har ændret sig markant. Det fortæller Alexander Beck, planchef i Qeqqata Kommunia, der arbejder på at skabe et fælles register for kommunens bygder og byer med hjælp fra Frydnrejn Arktisk Arkitekt.

