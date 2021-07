Sådan skal der bygges i Sermersooq

Thomas Munk Veirum Onsdag, 14. juli 2021 - 11:39

I en ny plan udstikker Kommuneqarfik Sermersooq retningen for byydvikling i kommunens fire byer; Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Planen er blevet behandlet og godkendt af Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Ifølge kommunen handler planen primært om at tilgodese behovet for nye boliger i Nuuk og samtidig sikre renovering og sanering af boligområder i de øvrige byer.

Med hensyn til hovedstaden referer kommunen til det politisk vedtagne mål om, at der i 2030 skal bo 30.000 mennesker i Nuuk. Der planlægges dog ud fra, at der vil bo omkring 25.000 i hovedstaden, står der i boligplanen.

Begge tal er noget mere optimistiske end den udvikling, som Grønlands Statistik forudser for indbyggertallet i Nuuk. Ifølge statistikkontorets mest optimistiske scenarie vil der bo omkring 24.500 mennesker i hele Kommuneqarfik Sermersooq i 2030.

Udover boliger til nye borgere i hovedstaden, har kommunen også kigget på diverse ventelister i de offentlige boligselskaber. Her er konklusionen, at der allerede er et behov på omkring 700 boliger i Nuuk - i alt kommer kommunen frem til, at behovet i Nuuk er på 3.450 nye boliger frem mod 2030.

Aldersgruppen 60+ er steget med 80 procent

Og det er vidt forskellige behov, som kommunen skal tage hensyn til i sin planlægning. Kommunen vil eksempelvis udlægge flere områder til en-familieshuse. Det skyldes en stigende efterspørgsel, efterhånden som husstandsindkomsterne er steget i byen.

Grønlands Statistik om indbyggertal Hovedstadskommunen har et politisk mål om, at der skal bo 30.000 borgere i Nuuk i 2030. I sit mest optimistisk scenarie, vurderer Grønlands Statistik, at der vil bo omkring 24.500 borgere i hele Kommuneqarfik Sermersooq i 2030. Statistikkomtoret kigger ikke særskilt på byerne. Grønlands Statistik oplyser til Sermitsiaq.AG, at de bygger deres fremskrivning af befolkningstallet i Kommuneqarfik Sermersooq på de seneste fem års udvikling. Ifølge statistikkontoret ser befolkningstallet ifølge nogle prognoser faktisk ud til at ville falde en anelse frem mod 2030. Det er fordi, nogle store årgange nærmer sig en alder, hvor de vil gå bort i det kommende årti. Det vil forårsage en kraftig påvirkning af befolkningstallet. På den anden side tager Grønlands Statistik ikke højde for eksempelvis lufthavnsbyggeriet, som potentielt kan øge aktiviteten og befolkningstallet i Nuuk. Det kan være medvirkende til, at befolkningstallet bliver højere, end statistikkontoret forudsiger.

Kommunen sætter desuden en konkret målsætning for hele kommunen om, at 20 procent af alt nybyggeri skal være 'ældrevenligt'. Det skyldes, at antallet af ældre medborgere vil stige i de kommende år.

Alene siden 2011 er antallet af borgere i Nuuk, der er over 60 år, steget fra 1.306 til 2.355. Der er en stigning på 80 procent.

Forventer stabilt indbyggertal i Tasiilaq

Antallet af plejehjemspladser skal også øges i hovedstaden, og der peges på, at det vil være fordelagtigt at opføre plejehjem eller ældreboliger på området, hvor skolen ASK ligger i dag.

På nedenstående grafik kan man se hovedtrækkene i Kommuneqarfik Sermersooqs boligplan for Nuuk.

Kommuneqarfik Sermersooq

I Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit er opgaven primært at opgradere nedslidte boliger og sikre at boligmassen er tidssvarende i størrelse såvel som i standard, lyder det i planen.

I Tasiilaq forventes et stabilt indbyggetal, og der er i øjeblikket et behov for 70 boliger, vurderer kommunen, som er i gang med en enkelt byggemodning i byen.

Sanering i Paamiut

I Paamiut er udviklingen gået hårdt ud over byens indbyggertal, som er faldet med 21 procent siden 2011:

- Den kommunale planlægning af Paamiut har i flere år haft til formål at sikre, at byen forbliver et godt sted at bo. Der har herunder været fokus på sanering af de selvstyre-ejede og meget nedslidte blokke i midtbyen, hvoraf flere nu er blevet nedrevet, skriver kommunen i planen.

Indbyggertallet i Ittoqqortoormiit daler

I takt med en kommende nedrivning af de nedslidte blokke, vil kommunen vurdere, om det vil gavne byen, at man benytter området til tidssvarende nye boliger.

- Disse boliger skal være af varierende størrelse, men med fokus på mindre, billige boliger, der kan være egnede til både byens ældre befolkning som den yngre, står der i planen.

I Ittoqqortoormiit er indbyggertallet ned på 361 personer i 2021, hvilket er et fald på 23 procent de seneste ti år. Der vurderes at være et behov for ni boliger i byen. Kommunen skriver ikke noget om planen for byen, men derimod at det er svært at forudsige boligbehovet i byen.

Som sidste led i behandlingen skal kommunalbestyrelsen godkende planen på et kommende møde.