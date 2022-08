Byggeri af politiker-boliger skydes i gang

Thomas Munk Veirum Onsdag, 10. august 2022 - 07:45

I årevis er planer om opførelse af boliger til indkvartering af medlemmer af Inatsisartut blevet diskuteret frem og tilbage.

Nu bliver planerne om politiker-boligerne til virkelighed, når de forladte og forfaldne bygninger på vejen Noorlernut i det centrale Nuuk bliver revet ned i den kommende tid.

De første nye bygninger forventes at stå færdige i 2024, og formålet med byggeriet er, at nedbringe udgifter til leje af indkvarteringsboliger til medlemmerne af Inatsisartut.

Inatsisartut fortæller i en pressemeddelelse, at der den 14. juni 2022 er indgået lejeaftale med Illuut A/S på de længe planlagte boliger, der skal opføres på Noorlernut.

Illut skal opføre og drive boligerne

Byggeriet skal opføres og ejes af Illuut A/S. Illut er selvstyreejet, og Illuut skal ligeledes varetage den daglige drift af bygningerne.

Inatsisartut oplyser ikke noget om den forventede pris på byggeriet men skriver, at netop prisen har været en udfordring:

- Der har tidligere været afholdt 2 licitationer på projektet, uden at det dog kom i gang. Det skyldes høje priser i licitationerne, som har affødt minutiøs granskning af projektet.

- Det er i denne proces klarlagt, at de høje priser i væsentlig grad skyldes forholdene på arealerne og de krav, lokalplanen stiller til byggeriet. At byggeriet ligger tæt på flere historiske bygninger og fredede arealer, har også betydning for de krav, der i kommuneplanen stilles til bygningernes udformning og udseende. Blandt andet skal facaderne være i træ, og der kan maksimalt bygges i 2 etager, står der i pressemeddelelsen.

4,1 millioner kroner afsat årligt

Selvom Inatsisartut ikke oplyser den forventede pris på boligerne, så kan man få en indikation af projektets størrelse, fordi der i finansloven for 2022 er afsat 4,1 millioner kroner til indkvartering af Inatsisartut-medlemmerne om året i de kommende år.

Et beløb i den størrelsesorden vil i fremtiden gå til Illuut som lejebetaling for de nye boliger. Huslejen skal dække renter og afdrag, som Illuut A/S skal afholde til projektet samt driftsudgifter.

Med byggeriet vil området med de forfaldne bygninger får et løft, lyder det fra Inatsisartut:

- Byggeriet vil give området endnu et løft, da området i mange år har været skæmmet af forfaldne bygninger. Byggeriet starter med, at eksisterende bygninger på grunden nedrives, skriver Inatsisartut.

Sådan ser skitsen ud til de kommende boliger, der skal bruges af Inatsisartuts medlemmer. Tegnestuen Qarsoq

Bygningerne, der rives ned, husede tidligere indkvartering til sygeplejeuddannelsen, men som blandt andet på grund af skimmelsvamp blev taget ud af brug i 2014, og som i dag henstår tomme og forfaldne.

Ifølge Inatsisartut formand Kim Kielsen (S) giver det god økonomisk mening at bygge boliger til indkvartering af de udenbys politikere, der er valgt til Inatsisartut:

Kielsen: En byrde fjernes

- Hidtil har Inatsisartut forud for hver samling måttet indgå aftaler om leje af udlejningsboliger for den periode, samlingen forventedes at vare.

- Det har medført en arbejdsbyrde for vores administration, som vi nu slipper for. Men samtidig har prisen for at leje boliger under samlingerne været både høje og stigende – også set i forhold til de udgifter, der vil være forbundet med at lade det selvstyreejede aktieselskab Illuut opføre indkvarteringsboliger, udtaler Kim Kielsen i pressemeddelelsen.

Ifølge Inatsisartut-formanden giver de nye boliger også den fordel, at møder i Inatsisartut på længere sigt vil kunne arrangeres med kortere varsel, end tilfældet er i dag, ligesom samlingerne lettere vil kunne spredes over større dele af året.

- Samtlige partiformænd har givet deres fulde støtte til projektet, lyder det fra Kim Kielsen.