Byggebranchen er nu en del af bestyrelsen i Arctic Circle Business

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 12. maj 2022 - 09:38

Arctic Circle Business bestræber sig på at have en bestyrelse, der repræsenterer flest mulige grene af erhvervslivet i kommunen og i går blev ledelsen yderligere styrket ved at afdelingsleder Jonas Nielsen fra Permagreen A/S og Sofie Frydenrejn Johansen fra arkitektfirmaet Frydenrejn indtrådte i bestyrelsen.

Det skriver Arctic Circle Business i en pressemeddelelse, efter der er blevet afholdt generalforsamling tirsdag.

Spændende tid

Den nye bestyrelse kommer til at stå i spidsen for erhvervsorganisationen i en tid, hvor kommissoriet om Kangerlussuaqs fremtid skal afsluttes, der skal forberedes til den kommende nationale infrastruktur, pilotprojekt om decentralisering af Innovation Greenland, samt udvikling af ny erhvervsstrategi.



- Regionen står overfor en spændende tid, og jeg er beæret over at skal være med til, at arbejde for den bedste mulige erhvervsudvikling for regionen og Grønland, siger leder af bestyrelsen Anette Lings i meddelelsen.

Ændrer titel

Generalforsamlingen, som består af 66 private medlemsvirksomheder i regionen, besluttede også, at formandens titel fremover hedder leder, for at gøre det neutralt og på lige fod med andre nordiske organisationer, hvor man ligeledes har ændret titlen.



Bestyrelsen i Arctic Circle Business: