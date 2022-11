Vil bygge arktisk fiberkabel via Grønland

Redaktionen Fredag, 11. november 2022 - 14:16

Den stigende efterspørgsel efter sikre og hurtige internationale dataforbindelser fortsætter.

Tre selskaber fra Finland, den amerikanske delstat Alaska og Japan planlægger i et fælles joint venture selskab Far North Fiber Inc. at bygge et cirka 17.000 kilometer langt undersøisk fiberkabel gennem Arktis. Det skal sørge for hurtigere, mere sikker og robust data- og internettrafik.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kablet skal efter planen også føres i land i Nordgrønland.

- Søkabelforbindelser er essentielle og livsnerven i det digitale Grønland, hvilket vi også konstaterede ved den seneste søkabelreparation i Grønland. Derfor undersøger Tusass i øjeblikket mulighederne at kunne foretage havbundsundersøgelser i og omkring Grønland for at kunne vurdere muligheden for at etablere såkaldte redundante søkabler, siger administrerende direktør for Tusass, Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.

Han fortæller, at Tusass og Far North Fiber er i dialog om mulige synergier indenfor søkabelområdet.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: