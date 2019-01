Byge af spørgsmål til Naalakkersuisut

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 15. januar 2019 - 15:59

I 2018 blev der stillet 339 paragraf 37 spørgsmål fra Inatsisartut-politikerne til Naalakkersuisut, hvilket var rekord og 37 flere end det tidligere rekordår tilbage i 2015.

Usvækket spørgelyst

15 dage inde i det nye år viser det sig, at antallet af spørgsmål langt fra er dalet, men derimod rekordstor.

§37 spørgsmål pr. 15.1. 37 spørgsmål i 2019 12 spørgsmål i 2018 30 spørgsmål i 2017 9 spørgsmål i 2016 7 spørgsmål i 2015 Kilde: Inatsisartuts hjemmeside

I dag – tirsdag den 15. januar 2019 – er der allerede stillet 37 spørgsmål.

På samme tidspunkt sidste år var der kun stillet 12. Man skal tilbage til 2017 for at finde en næsten lige så stor spørgelyst, hvor antallet lå på 30.

Den mest spørgende i år

Den foreløbige mest spørgende politiker er Aqqaluaq B. Egede fra Inuit Ataqatigiit med syv spørgsmål, og han er skarpt efterfulgt af Partii Naleraq-politikeren Pele Broberg, der har stillet fem spørgsmål.

Det skal oplyses, at et spørgsmål kan dække over flere detailspørgsmål om et emne. Så embedsmændene bliver her i det nye år holdt til ilden med at forfatte besvarelser til deres naalakkersuisoq.