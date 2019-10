Byge af forslag er udsat eller helt droppet

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 17. oktober 2019 - 13:03

Bureauet for Inatsisartut har haft travlt med at justere kalenderen og dagsordenen for den igangværende efterårssamling.

Flere ”tunge” emner er blevet udsat. Således er beslutningsforslaget om at hjemtage veterinær- og fødevareområdet udsat til en andenbehandling den 6. november.

Lovforslaget om ændringen af alderspensionerne, hvor der skal fastsættes en grænse for, hvad pensionisterne må tjene uden at det går ud over alderspensionsbeløbet, er blevet programsat til den 7. og 14. november efter anmodning fra Familie- og Sundhedsudvalget.

Den vigtige finanslov for 2020 er også blevet udsat efter anmodning fra Finansudvalget, og andenbehandlingen vil derfor først ske den 5. november.

To beslutningsforslag skrottet

To beslutningsforslag er blevet taget af dagsordenen efter anmodning fra forslagsstillerne, der øjensynligt har mistet troen på forslagets gang på jord efter at have læst svarnotaterne fra Naalakkersuisut.

Desuden kommer der ikke nogen forespørgselsdebat om, hvordan vi i fremtiden kan skabe en bredere og mere åben handel med andre lande via skibstrafik, så vi kan være mere med i globaliseringen.