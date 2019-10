Bygder: Spor af olierester i drikkevand

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. oktober 2019 - 11:01

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor forureningen af drikkevandet kommer fra, oplyser Miljødepartementet i en pressemeddelelse.

- Der vil blive foretaget undersøgelser og yderligere prøver snarest muligt for at afklare, hvor forureningen kommer fra. Det vil herefter blive sikret, at årsagen til forureningen fjernes. Der er endvidere planer om hurtigst muligt at opsætte nogle særlige kulfiltre på vandværkerne, som kan fjerne forureningen, hedder det.

Der er tale om meget små mængder olie, som ikke vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Landslægen har vurderet, at vandet derfor fortsat kan anvendes som drikkevand.