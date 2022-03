Bygder ved Maniitsoq: Personer strandet siden 8. februar

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 22. marts 2022 - 15:22

Havisen ved Atammik og Napasoq udfordrer borgere der har brug for at blive tilset af en læge i Maniitsoq, derudover er der flere borgere med tandpine der ikke kan komme afsted til byen for at få hjælp.

Det skaber frustration for bygdenæstformanden, som ellers har kontaktet både Diskoline, Naalakkersuisut, kommunen og Arktisk Kommando for at få løst problemet.

- Det er bekymrende. Der er flere som både er strandet her i bygden og som ikke kan komme hjem. Der er en højgravid kvinde, en ældre som skal tilses af en læge og flere med tandpine, som ikke kan komme afsted på grund af isen, siger Tippu-Bolatta Jakobsen Poulsen.

Der er nu gået over en måned siden Diskolines passagerskib kom til bygderne. Sundhedsplejestation er dog ikke påvirket af havisen og rygten om at der snart ikke er mere pamoler i bygden passer heller ikke. Det oplyser regionslæge ved Qeqqa til KNR. Der er pamoler nok i bygdens sundhedsplejestation, mens der er ved at være udsolgt i Pilersuisoq.

Luftfartstyrelsen skal godkende helistoppet

Ifølge KNR, så har Diskoline forsøgt at udleje en helikopter fra Air Greenland, men da bygden ikke har en godkendt helistop, så kan selskabet ikke lande en helikopter.

Bygdenæstformanden fortæller, at der for nyligt landede en helikopter, da en anden højgravid kvinde skulle hentes.

- Det var en ambulance flyvning. Derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke kan sende en helikopter afsted, da vi har en helistop og en fodboldbane man kan lande på, siger Tippu-Bolatta Jakobsen-Poulsen.

Diskoline oplyser til KNR, at steder skal godkendes af luftfartstyrelsen til helikopterlandinger og at det for lang tid.