Bygder halter efter på førstehjælpskurser

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 03. februar 2021 - 08:18

En redegørelse om behovet for førstehjælpkurser og dertilhørende løsninger, udarbejdet af Departement for Sundhed viser, at der er store regionale forskelle, når det kommer til udbud af førstehjælpskurser. I byerne er der godt med tilbud de fleste steder.

Men der er dog en tydelig og slående lighed for samtlige kommuner: Det er begrænset med tilbud om kurser indenfor førstehjælp i landets mindste bosteder.

- Behovet for førstehjælpskurser vurderes at være størst for borgerne, der er bosiddende i bygder, hvor udbuddet af kurser i dag er begrænset, lyder konklusionen.

Handlekraft ved ulykker

Hvorfor det er vigtigt, at borgere i bygderne har viden indenfor førstehjælp forklares af Region Kujataas forsøgsordning fra 2011:

- Ordningen var et forsøg på at inddrage befolkningen til situationer, hvor for eksempel bygdearbejderen ikke er til at træffe, og for at motivere befolkningen til at tage mere ansvar i tilfælde af ulykker og tilskadekomst.

- Ordningen skulle ligeledes understøtte det tilstedeværende sundhedsfaglige personale, der kan have behov for hjælp, når der skal gives hjertemassage, lyder det.

Ordningen var dog ikke særligt vellykket, da borgerne ikke havde mulighed for at deltage til kurser, der blev udbudt om dagen, mens bygdeborgerne var på arbejde eller var ude og fiske.

Efterspørgsel er i byerne

Grunden til, at tilbud om førstehjælpskurser er begrænset i bygderne er, at efterspørgsel på de fleste kurser primært er i de større byder, hvor der er flere ressourcer til at afholde og koordinere kurserne, lyder det.

- Øgede aktiviteter i forhold til undervisning i førstehjælp til borgere i bygder, vil give anledning til forbedrede forudsætninger for, at flere borgere kan agere frivilligt beredskab, evt. i samarbejde med sundhedsvæsenets bygdemedarbejdere, konkluderer redegørelsen.

Løsninger

Departementet for sundhed kommer med tre løsningsforslag i sin redegørelse.