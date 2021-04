Bygdeproduktion på tynd is 

redaktionen Lørdag, 17. april 2021 - 15:40

Klimaforandringerne med efterfølgende markante ændringer af isforholdene har givet store udfordringer for hellefiskeproduktionen i Royal Greenlands bygdefabrikker i Uummannaq Fjorden.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge adskillige fisker- og fangerforeninger i området er vinterens is så tynd, at dette stort set umuliggør isfiskeriet i længere periode. Royal Greenland A/S, der ejer fiskefabrikker i Uummannaq, Ikerasak, Ukkusissat og Saattut, plejer at transportere de frosne hellefisk fra bygdeanlæggene til Uummannaq om vinteren på isen, så fiskeriet kan fortsætte uhindret hele vinteren.

Men det specielle i år er, at selskabet ikke har haft mulighed for at tømme fryselagrene i bygderne på grund af den tynde is, hvilket har lammet fiskeriproduktionen og indhandlingen i Ikerasak og Ukkusissat. Selvom Royal Arctic Line A/S ifølge sejlplanen allerede ankommer til Uummannaq 18. april og bygderne de efterfølgende dage, giver de vejr- og ismæssige udfordringer anledning til, at Royal Greenland tænker i nye fremtidige løsninger allerede nu, siger koncernens produktionsdirektør, Lars Nielsen.

I forbindelse med en omfattende renovering og ombygning af Royal Greenlands fiskefabrik i Uummannaq i 2017, blev frysekapaciteten ligeledes udvidet markant. På den måde sikrede man, at fryselagerne i bygdeanlæggene løbende bliver tømt og transporteret til Uummannaq, når isen har lagt sig over hele Uummannaq Fjorden.

Læs hele historien i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: