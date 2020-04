Bygdeelever er strandet

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. april 2020 - 17:26

Når skolerne efter påske åbner op for elever på kysten, vil flere elever på det ældste trin være fraværende.

Under nedlukningen af skolerne og trafik i midten af marts har blandt andet Kommune Qeqertalik besluttet at efterkomme elevernes ønske om at komme hjem til deres bygder. Vel at mærke i en bygd, som er under en anden by end Aasiaat.

- Vi har flere afgangselever, der kommer fra Kangaatsiaq-distriktet. Med rejseforbud mellem

distrikter betyder det, at de ikke kan ankomme til Aasiaat før skolestart. Vi vil selvfølgelig ikke handle imod myndighedernes anbefalinger, fortæller fungerende kommunaldirektør Thomas Holm Jensen til Sermitsiaq.AG.

Skolehjemmet i Aasiaat huser elever fra bygder, der hører under Aasiaat og Kangaatsiaq.

Fjernundervisningen for den gruppe elever er en udfordring i sig selv. Også selvom alle elever i Aasiaat har en Ipad, som de kan bruge under undervisningen.

- Men det er en udfordring for elever, der nu sidder strandet i deres bygder. Forbindelsen til

internettet er en udfordring, så vi arbejder på de bedst mulige fjernundervisningsformer for dem, siger Thomas Holm Jensen.

Afgangseksaminer vakler

Det er endnu usikkert, hvordan elever fra bygder skal gennemføre deres afgangseksaminer.

-Vi arbejder på forskellige planer. Disse planer kan dog ikke meldes ud før i næste uge, siger Thomas Holm Jensen.

Afgangseksamener starter den 27. april efter planerne.

Sermitsiaq.AG har henvendt sig til Qeqqata Kommunia vedrørende elever, der kommer fra bygder. Kommunen har endnu ikke reageret på henvendelsen.